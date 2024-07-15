В Минобороны ответили, может ли Резерв+ со временем заменить ТЦК

Прошло почти два месяца с момента запуска приложения от Минобороны Резерв+. В Минобороны рассказали, что в будущем Резерв+ может стать цифровой альтернативой ТЦК и СП.

В частности, в приложении запустят новые сервисы для автоматического бронирования и получения отсрочки от мобилизации. К слову, в начале июля в Минобороны заявили, что свои военно-учетные данные через Резерв+ обновили почти 3,2 миллиона украинцев.

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Что в Минобороны говорят о будущем Резерв+

Есть задача превратить Резерв+ в цифровую альтернативу ТЦК и СП. Где люди смогут получить все сервисы, которые сейчас существуют только оффлайн. Также хотим изменить философию относительно наболевшего вопроса отсрочки от мобилизации и бронирования,

– заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

В частности, планируется внедрение нового сервиса еБронирование, который позволит быстро и удобно осуществлять бронирование за несколько минут. Готовый статус бронирования будет отображаться в Резерв+, что значительно упростит этот процесс для военнообязанных.

Также важным аспектом является вопрос отсрочки от мобилизации. Сейчас для получения отсрочки необходимо обращаться в ТЦК и СП с заявлением, что занимает много времени.

"Хотим, чтобы человек заходил в Резерв+, делал запрос в госреестр и после подтверждения автоматически получал отсрочку. Если хочет отказаться от нее – только тогда должен идти с заявлением физически", – отметила Черногоренко.