Россия имеет ресурсы для обострения в приграничье: хватит ли их для наступления на Харьков

Сейчас среди основных вопросов – вероятность российского наступления для дальнейшего продвижения в сторону Харькова. В Центре противодействия дезинформации СНБО рассказали, возможно ли это.

На сегодня самым горячим участком на поле боя является город Часов Яр, в котором до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Отражение российского наступления именно на этом направлении является чрезвычайно важным для сдерживания оккупационных войск, которые стремятся продвинуться в сторону Харьковщины.

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Будет много вбросов

В последнее время россияне все сильнее активизируются на поле боя. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко очертил уровень вероятной угрозы и оценил способности вражеских войск.

Враг имеет ресурсы для активизации действий в приграничье Харьковщины. Силы обороны контролируют ситуацию,

– пояснил Коваленко.

Ранее отмечалось, что у врага могут быть ресурсы для обострения в приграничных районах Харьковской области, но не для наступления на Харьков.

По его словам, действия российских войск прогнозируемые. Украинцев предупреждают, что в сети могут появиться фейки о якобы наступлении на Харьков.

"Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", – отметил Коваленко.

Текущая ситуация в Харьковской области

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.

Однако, по словам чиновника, Вооруженные Силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Призываем гражданское население приграничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы, наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям,

– подчеркнул чиновник.

В ГУР МО заявили, что россияне могут готовить наступление на Сумскую и Харьковскую области в конце мая или в начале июня. По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, враг сосредоточил на границе с Харьковом 35 тысяч военных. Впрочем, противник хочет увеличить это количество до 50 – 70 тысяч. По мнению Скибицкого, этого недостаточно для того, чтобы провести операцию для захвата Харькова или Сум.