Сможет ли Россия прорвать оборону Украины: откровенный ответ генерала Ходжеса

Россияне усиливают наступательные действия вдоль всей линии фронта. Экс-командующий силами США в Европе оценил способность оккупантов достичь успехов в Украине в ближайшее время.

Россия не может победить ВСУ. За 11 лет агрессии захватчикам удалось оккупировать лишь 19 процентов территории Украины. Вражеские ВВС и Черноморский флот потеряли былое могущество. Такое мнение в интервью Укринформу высказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает 24 Канал.

Смотрите также Используют лестницу: в ВСУ рассказали о новой тактике врага в районе Торецка

Удастся ли россиянам прорвать украинскую оборону?

По словам Ходжеса, неспособность своих сил продвигаться Москва пытается компенсировать воздушными атаками. Экономика России поддерживается искусственно. Если Запад усилит санкции, то она не сможет функционировать также и в дальнейшем.

Военный считает, что оккупанты стратегически находятся в более затруднительном положении.

Я не вижу, чтобы в ближайшее время Россия смогла преодолеть или прорвать оборону Украины,

– подытожил Ходжес.

Однако он добавил, что Украина сейчас также не имеет возможности вытеснить оккупантов. Для этого Западу нужно предоставить ей необходимую помощь.

Кроме того, союзники должны обеспечить украинцев вооружением для поражения российских предприятий по производству дронов и ракет, а также штабов и баз, с которых они запускаются.

Среди оружия, которое партнерам следует предоставить Киеву, Ходжес упомянул ракеты Storm Shadow, Scout, Taurus, ATACMS.

К слову, CNN пишет, что Россия скоро может начать новое масштабное наступление с участием 160 тысяч военных, угрожая окружением украинских подразделений в городах Покровск, Константиновка и Купянск.