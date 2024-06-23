Смогут ли ВСУ отразить наступление врага на Востоке: Буданов сообщил две новости

Кирилл Буданов заявил, что ситуация на Востоке будет оставаться сложной в ближайшее время, однако "Армагеддона" не будет.

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны заявил в своем новом интервью.

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Удастся ли остановить наступление

Журналисты спросили Буданова, могут ли украинские войска остановить наступление России на Востоке, в котором Москва "имеет небольшие, но стабильные территориальные завоевания".

Хорошая новость заключается в том, что Армагеддона не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет по крайней мере месяц, легче не станет,

– ответил глава ГУР.

По словам журналистов, Кремль с начала войны пытается взять под контроль весь восточный Донбасс. На это Буданов заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы этого не допустить и минимизировать российские успехи.

В то же время глава ГУР воздержался от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина удержать одну из самых горячих точек на востоке, город Часов Яр, который расположен на возвышенности, что препятствует продвижению россиян через равнинные степи к крупным городам.

В этом интервью Буданов также ответил, достаточно ли ATACMS, чтобы поразить Крымский мост и как вернуть полуостров.