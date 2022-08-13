До 24 февраля Донбасс уверенно шел к "приднестровскому сценарию", – Казанский

До полномасштабного вторжения было ощущение, что ситуацию с Донбассом и Крымом будет очень сложно разрешить. Теперь есть вера, что в обозримом будущем Украина возобновит контроль над этими территориями.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал украинский журналист и блоггер из Донецка Денис Казанский. По его словам, еще 2 года назад он чувствовал, что ситуация на Донбассе превращается в "приднестровский сценарий", когда конфликт может затянуться на десятилетия.

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После того, как россия брутально напала и не смогла воплотить свои планы, есть вера, что в ближайшие годы Украина сможет выгнать оккупантов и из Донбасса, и из Крыма.

россия не может победить в этой войне

По его словам, сейчас россия фактически оказалась в международной изоляции и не имеет серьезных успехов на фронте. Им перекрывают возможность поступления денег, а экономика постепенно приходит в упадок.

Они не могут оперативно и в больших объемах производить высокотехнологичное оружие, которое быстро тратится в войне. В то же время Украина получает помощь от Запада.

путин верил в иллюзию, что ему удастся повторить что-то вроде "крымского сценария": сопротивления не будет, и он превратит Украину во вторую беларусь. Но ничего не вышло. Невозможно придавить 40 миллионов человек, которые терпеть не могут российских захватчиков.

Когда этот сценарий был разрушен, а его уничтожили в первые дни, это было поражение. Оно может быть растянута во времени. Может быть, не сегодня. Поражение произошло именно тогда, когда украинская армия не разбежалась, а начала защищаться; когда не убежал Зеленский, – отметил Казанский.

Журналист вспомнил, как путин в истерике начал записывать видеообращение к украинским военным, чтобы они складывали оружие. Это было очень забавно.

Казанский верит, что россия будет вынуждена сесть за стол переговоров и уйти из Украины. Если раньше россияне могли еще как-нибудь решить вопрос с Крымом и Донбассом, то сейчас ничего из этого не выйдет. Уже в обозримом будущем, уверен журналист, Украина возобновит контроль над оккупированными с 2014 года территориями.

Казанский о будущем Донбасса и Крыма: смотрите видео

Добавим, жители временно оккупированного Донбасса массово жалуются на российских военных Недовольны как патриотически настроенные люди, так и "ватники". русские военные массово мародерят, разрушают дома и даже сносят стены, заезжая на чужую территорию своими танками.