Почему Венгрия сманипулировала заявлениями по транзиту оружия: объяснение политолога
Венгрия сначала выступала против транзита оружия в Украину через свою территорию, однако со временем отменила это решение. А уже 20 июля снова заявила, что все-таки против перевозки оружия. Почему Венгрия манипулирует своими заявлениями – читайте в статье.
Это 24 каналу объяснил политолог Дмитрий Тужанский. Он говорит, что такие заявления властей Венгрии о транзите оружия – очередное недоразумение.
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Эксперт считает, что Венгрия не запрещала транзит оружия в Украину через свою территорию, однако она не дает собственного оружия.
Страна запрещает передачу оружия Украине (собственного или зарубежного) через украинско-венгерскую границу, чтобы не подвергать закарпатцев, где проживает венгерская община, опасности. Но это политика манипуляций, потому что ракетами обстреливают всю Украину,
– сказал Тужанский.
Политолог отметил, что в то же время венгерская сторона, согласно решению правительства еще 7 марта, разрешает транзит оружия по территории Венгрии, но не через границу. "То есть ее могут авиацией передать в Словакию, Румынию или Польшу и оттуда завести в Украину", – пояснил он.
Тужанский рассказал, что Венгрия сознательно не объясняла этот вопрос, потому что для нее он политический.
"Ведь российское вторжение готовилось, когда в Венгрии была избирательная кампания. И Виктор Орбан выиграл в четвертый раз, потому что они начали проводить миротворческую риторику и спекулировали на этом", – добавил он.
Эксперт уверяет, что Венгрия имеет дуальную позицию – с одной стороны они в ЕС и НАТО, а с другой – ведут себя изоляционно и выступают против санкций.
Тужанский объяснил позицию Венгрии по транзиту оружия в Украину:
Официальная позиция Венгрии по оружию Украине:
- В начале июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия против транзита оружия через свою территорию из-за того, что это может привести к обстрелам россиянами Закарпатья, где проживает около 150 тысяч венгров.
- Также дипломат заявил, что Будапешт хочет избежать вовлечения в войну каким-либо образом, поэтому не поставляет Украине оружие и не разрешает транзит из других стран.