Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, статья The New York Times, где такое нежелание Германии обосновывалось Главой комитета Бундестага по внешней политике Германии, опасением испортить "особые" отношения с Россией – является всего лишь одной из точек зрения и скорее всего не является действительностью, потому что "особых" отношений" уже давно нет и быть не может.

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Слухи об отставке министра обороны Германии

Андрей Вигиринский назвал слухи об отставке Кристине Ламбрехт из-за якобы того, что она не является технократом только слухами, и сказал, что министерство обороны Германии опровергло их.

В то же время политолог отметил, что не знает, соответствует ли она своей должности и задачам, которые перед ней поставили, но отметил, что любые кадровые изменения, в том числе отставки, обуславливают приход других политиков с другим подходом.

Приходит другой "ястребиный" политик, принимающий радикальные решения, готовый брать на себя риски и негатив, существовавший по поводу сомнений, оценок, он куда-то развеивается.

– сказал Вигиринский.

Политолог объяснил мотивацию германцев в первые месяцы войны. По его словам, немцы, как и другие европейцы, думали, что Россия достигнет своих целей, если не через 2 недели или месяц, то позже. Они были на это согласны.

Политолог объяснил куда рассеиваются аргументы немецкого правительства: смотрите видео

В дальнейшем, пока продолжались боевые действия и их динамика была неясна, немцы апеллировали к нежеланию быть вовлеченными в войну их и других стран. По мнению Вигиринского, сегодня они понимают, что возможность вовлечения других стран в войну или перенесение боевых действий на территорию других стран маловероятно, а потому аргументы немецкого правительства исчезают.

О чем писали в New York Times

В материале американского издания говорилось об увеличении военной помощи от союзников Украины, в частности, США, Великобритании и Польши накануне годовщины вторжения, потому что, как они считают, весной будет новое большое наступление России на Украину. В то же время отмечалось, что эти страны оказывают давление на Германию, чтобы она также поставляла Украине тяжелое вооружение, в том числе танки Leopard 2.

Глава Комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген убежден, что правительство Шольца не решается на это из-за опасений, что Россия это воспримет как "разрыв особых отношений".

Но политолог Андрей Вигиринский убежден, что таких отношений после 11 месяцев войны против Украины уже не существует, а это только точка зрения и не больше.

Объяснить особый характер отношений с кем? С Россией или с Владимиром Путиным на языке аргументов после 11 месяцев войны, особенно экономических аргументов мы, на самом деле, не можем,

– сказал политолог.

Андрей Вигиринский не думает, что аргументом в сторону сохранения "особых отношений" могут быть поставки казахской нефти через территорию России.

Это не столь определяющий критерий, в условиях того, что существует достаточно возможностей для ее поставки из аравийских монархий,

– отметил Вигиринский.

Также политолог уверен, что аналогично это касается поставок газа и сотрудничества в других отраслях.

Относительно отказа от поставки танков, политолог считает, что это скорее опасение Шольца нести на себе дипломатическое, экономическое и производственное бремя, ведь в Европе есть около 2000 танков Leopard 2, в отличие от других, которых гораздо меньше.

Основная тяжесть по производству, основная тяжесть дипломатическая и основная тяжесть экономическая будет ложиться на Германию,

– отметил Вигиринский.

Поэтому, предполагает политолог, Шольц не хочет, чтобы все происходило за счет Германии.

То, что мнение об опасениях разрушить "особые отношения" выразил немецкий политик, Андрей Вигиринский связывает с его оппозиционностью, ведь Норбер Реттгген принадлежит к политической элите времен Ангелы Меркель, а теперь из-за его оппозиционности такие предположения – это, скорее, внутриполитическая борьба .

Что в Германии говорят о помощи Украине