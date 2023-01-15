Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, стаття The New York Times, де таке небажання Німеччини обґрунтовувалось Головою комітету Бундестагу із зовнішньої політики Німеччини, побоюванням зіпсувати "особливі" відносини з Росією – є всього лише однією з точок зору й скоріш за все не є дійсністю, бо "особливих відносин" вже давно нема і бути не може.

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Чутки про відставку міністерки оборони Німеччини

Андрій Вігірінський назвав чутки щодо відставки Крістіне Ламбрехт через начебто те, що вона не є технократом лише чутками, й сказав, що міністерство оборони Німеччини спростувало їх.

Водночас політолог зазначив, що не знає, чи відповідає вона своїй посаді і завданнями, які перед нею поставили, але зауважив, що будь-які кадрові зміни, в тому числі відставки, зумовлюють в собі прихід інших політиків з іншим підходом.

Приходить інший "яструбиний" політик, який ухвалює радикальні рішення, який готовий брати на себе ризики і негатив, який існував з приводу сумнівів, оцінок, він кудись розвіюється,

– сказав Вігірінський.

Політолог пояснив мотивацію німців у перші місяці війни. За його словами, німці, як і інші європейці, думали, що Росія досягне своїх цілей, якщо не за 2 тижні або місяць, то пізніше. Вони були на це згодні.

Політолог пояснив куди розвіюються аргументи німецького уряду: дивіться відео

В подальшому, поки тривали бойові дії та їх динаміка була незрозуміла, німці апелювали до небажання бути втягнутими у війну їх та інших країн. На думку Вігірінського, сьогодні вони розуміють, що можливість втягнення інших країн у війну або перенесення бойових дій на територію інших країн малоймовірне, а тому аргументи німецького уряду зникають.

Про що писали в New York Times

У матеріалі американського видання мовилось про збільшення військової допомоги від союзників України, зокрема США, Великою Британії та Польщі напередодні річниці вторгнення, бо, як вони вважають, навесні буде новий великий наступ Росії на Україну. Водночас зазначалось, що ці країни тиснуть на Німеччину, щоб вона також постачала Україні важке озброєння, зокрема танки Leopard 2.

Голова Комітету Бундестагу зі зовнішньої політики Норберт Реттген переконаний, що уряд Шольца не наважується на це через побоювання, що Росія це сприйме як "розрив особливих відносин".

Але політолог Андрій Вігірінський переконаний, що таких відносин після 11 місяців війни проти України вже не існує, а це лише точка зору й не більше.

Пояснити особливий характер відносин з ким? З Росією чи з Владіміром Путіним мовою аргументів після 11 місяців війни, особливо економічних аргументів ми, насправді, не можемо,

– сказав політолог.

Андрій Вігірінський не думає, що аргументом в сторону збереження "особливих відносин" може бути постачання казахської нафти через територію Росії.

Це не настільки визначальний критерій, в умовах того, що існує достатньо можливостей для її постачання з аравійських монархій,

– зазначив Вігірінський.

Також політолог впевнений, що аналогічно це стосується постачанню газу та співпраці в інших галузях.

Щодо відмови від постачання танків, політолог вважає, що це скоріше побоювання Шольца нести на собі дипломатичний, економічний та виробничий тягар, адже в Європі є близько 2000 танків Leopard 2, на відміну від інших, яких значно менше.

Основний тягар по виробництву, основний тягар дипломатичний та основний тягар економічний буде лягати на Німеччину,

– зазначив Вігірінський.

Через це, припускає політолог, Шольц не хоче, щоб все відбувалось за рахунок Німеччини.

Те, що думку про побоювання зруйнувати "особливі відносини" висловив німецький політик, Андрій Вігірінський пов'язує з його опозиційністю, адже Норбер Реттгген належить до політичної еліти часів Ангели Меркель, а тепер через його опозиційність, такі припущення – це, скоріш, внутрішньополітична боротьба.

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