Об этом 24 Канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что паузу перед масштабным наступлением Украины Владимир Путин использует, чтобы получить хоть какие-то даже не важные стратегически "победы".
Кстати говоря США стремятся изменить динамику войны в Украине посредством поставок оружия, – Госдеп
Украинская разведка сообщает, что с 9 января 2023 года российским военнообязанным запретили выезд за пределы страны. В Кремле эти сведения назвали информационной диверсией.
По словам Пионтковского, в России мобилизация и не прекращалась. Он уверен, что если бы Украина получила еще полтора месяца назад набор необходимого вооружения, о котором говорил в своем интервью Валерий Залужный, сейчас была бы совсем другая военная ситуация.
Подготовка к наступлению
Российский оппозиционер предполагает, что на окончательную подготовку Украины, получение необходимого оружия для наступления на юг необходимо 1 – 2 месяца. Эту паузу Россия использует для попытки добиться максимального успеха на поле боя.
Активизируются атаки на Соледарь, Бахмут. Единственный ресурс, который есть у Путина – это "мобики". Это огромное количество не подготовленных людей,
– добавил Пионтковский.
Пионтковский предсказывает большие потери на фронте по обе стороны в ближайшее время.
"Но стратегически изменить ситуацию за эти 1 – 2 месяца Москва не сможет, а затем по Украине уже будет военно-техническое преимущество", – отметил оппозиционер.
Пионтковский о событиях на фронте в ближайшее время: смотреть видео
Поможет ли России мобилизация
Пионтковский предполагает, что Путин теоретически может мобилизовать миллион человек посредством закрытия границ, репрессивной системы и введения военного положения.
Но для того чтобы этот миллион был не стадом, а боевой силой, по всем законам организации военной машины на миллион "мобиков" нужно 100 тысяч офицеров. Где он возьмет подготовленных профессиональных офицеров?
– заметил оппозиционер.
Российские профессиональные офицеры предпочитают частные военные компании. В России наблюдается тенденция к созданию таких бизнесменами, заметил говорящий, более того даже у министра обороны Сергея Шойгу есть своя.
"Они готовятся уже даже не к войне в Украине, а к предстоящей войне между этими бандами за передел масштабной собственности после того, как путинский режим закончится", – убежден Пионтковский.
Мобилизация в России: последнее
- По данным ГУР, с 9 января 2023 года Россия ограничила выезд из страны военнообязанным. При этом из страны запрещено выпускать даже ограниченно пригодные к службе.
- Эксперт и блогер Алексей Копытько считает, что Россия истерически атакует Соледар, для достижения любого успеха после Макеевки, чтобы собирать мобилизованные на позитивном фоне.
- Военные эксперты предполагают, что на экипировку и первичную подготовку пополнения оккупантам понадобится около двух месяцев.