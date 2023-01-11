Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він наголосив, що паузу перед масштабним наступом України Владімір Путін використовує, аби отримати хоч якісь, навіть не важливі стратегічно, "перемоги".

До речі США прагнуть змінити динаміку війни в Україні за допомогою постачання зброї, – Держдеп

Українська розвідка повідомляє, що від з 9 січня 2023 року російським військовозобов’язаним заборонили виїзд за межі країни. В Кремлі ці дані назвали інформаційною диверсією.

За словами Піонтковського, у Росії мобілізація і не припинялися. Він переконаний, що якби Україна отримала ще півтора місяця тому набір необхідного озброєння, про який говорив у своєму інтерв’ю Валерій Залужний, нині була б зовсім інша військова ситуація.

Підготовка до наступу

Російський опозиціонер припускає, що на остаточну підготовку України, отримання необхідної зброї для наступу на південь необхідно 1 — 2 місяці. Цю паузу Росія використає для спроби досягти максимального успіху на полі бою.

Активізуються атаки на Соледар, Бахмут. Єдиний ресурс, який є у Путіна — це "мобіки". Це величезна кількість не підготовлених людей,

– додав Піонтковський.

Піонтковський пророкує великі втрати на фронті з обох боків найближчим часом.

"Але стратегічно змінити ситуацію за ці 1 – 2 місяці Москва не зможе, а потім за Україною вже буде військово-технічна перевага", – зазначив опозиціонер.

Піонтковський про події на фронті найближчим часом: дивитись відео

Чи допоможе Росії мобілізація

Піонтковський припускає, що Путін теоретично може мобілізувати мільйон осіб за допомогою закриття кордонів, репресивної системи та введення воєнного стану.

Але для того, щоб цей мільйон був не стадом, а бойовою силою, по всіх законах організації воєнної машини на мільйон "мобіків" потрібно 100 тисяч офіцерів. Де він візьме підготовлених професійних офіцерів?,

– зауважив опозиціонер.

Російські професійні офіцери надають перевагу приватним військовим компаніям. В Росії спостерігається тенденція до таких бізнесменами, зауважив мовець, ба більше навіть у міністра оборони Сєргєя Шойгу є своя.

"Вони готуються уже навіть не до війни в Україні, а до майбутньої війни між цими бандами за переділ масштабної власності після того, як путінський режим закінчиться", – переконаний Піонтковський.

Мобілізація в Росії: останнє