Сначала партнеры даже не хотели ничего слышать о Крымской платформе, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Крымская платформа – это первое столь масштабное и амбициозное мероприятие, которое продумала только Украины. Однако сначала партнеры негативно к нему относились.

Скептицизм перерос в увлечение

Крым – это рестарт международной субъектности Украины. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью.

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Когда Украина впервые начала говорить о Крымской платформе с партнерами, то страны сначала не хотели даже ничего слушать об идее саммита.

Первая реакция на Крымскую платформу: "Зачем дублировать усилия? К чему это приведет? А каковы ваши цели? А зачем это нам? А объясните, в чем наша выгода",

– рассказал Кулеба.

Он добавил: "Это дипломатическая магия, когда начинаешь с этого, а потом эти же люди на финишной прямой тебе говорят: "Класс, круто, мы готовы, давайте мы еще вот это сделаем".

Мы переходим от статуса жертвы к спасителю, – Кулеба

По словам Кулебы, это и значит быть игроком. Украина 7 лет рассказывала партнерам, как ей плохо и как ее обидели. Однако теперь мы переходим от статуса жертвы в статус спасителя.

Коротко о Крымской платформе