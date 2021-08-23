Сначала партнеры даже не хотели ничего слышать о Крымской платформе, – Кулеба
Источник:НВ
Дмитрий Кулеба заявил, что Крымская платформа – это первое столь масштабное и амбициозное мероприятие, которое продумала только Украины. Однако сначала партнеры негативно к нему относились.
Скептицизм перерос в увлечение
Крым – это рестарт международной субъектности Украины. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью.
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Когда Украина впервые начала говорить о Крымской платформе с партнерами, то страны сначала не хотели даже ничего слушать об идее саммита.
Первая реакция на Крымскую платформу: "Зачем дублировать усилия? К чему это приведет? А каковы ваши цели? А зачем это нам? А объясните, в чем наша выгода",
– рассказал Кулеба.
Он добавил: "Это дипломатическая магия, когда начинаешь с этого, а потом эти же люди на финишной прямой тебе говорят: "Класс, круто, мы готовы, давайте мы еще вот это сделаем".
Мы переходим от статуса жертвы к спасителю, – Кулеба
По словам Кулебы, это и значит быть игроком. Украина 7 лет рассказывала партнерам, как ей плохо и как ее обидели. Однако теперь мы переходим от статуса жертвы в статус спасителя.
Коротко о Крымской платформе
- Саммит состоялся 23 августа в Киеве. На него приехали чиновники самых высоких рангов из более 40 стран мира.
- Крымская платформа – первая международная площадка для обсуждения деоккупации и реинтеграции Крыма.
- Россия уже отреагировала на проведение саммита. Представитель президента Дмитрий Песков назвал это "недружественной и антироссийской мерой"