Снаряд боевиков попал в дом в Станице Луганской: вспыхнул пожар
Источник:телеграм-канал ГСЧС
Оккупанты снова обстреляли Станицу Луганскую, один из снарядов попал в жилой дом. К счастью, жертв среди мирного населения нет.
Спасателям сообщили о возгорании здания в Станице Луганской 23 февраля в 17:48. Пожар вспыхнул на улице Ватутина, 98
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Подробности о пожаре из-за обстрелов
На место пожара оперативно выехали 8 чрезвычайников. Они установили, что площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Как написал в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, в здание попал боеприпас 122 миллиметра. Об этом сообщил местный житель.
Пожар в Станице Луганской / Фото из телеграм-канала Цаплиенко
Судя по фото, которые показал около 19:00 офицер объединенных сил ВСУ Сергей Нещадим, пожар уже удалось потушить. На кадрах, обнародованных в сети, видны последствия обстрелов и масштабы разрушения.
Последствия обстрела в Станице Луганской / Фото Сергея Нещадима
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