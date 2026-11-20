Во время массированной атаки России на Украину 20 ноября на территории Польши упали две ракеты и беспилотник. Инцидент совпал с военными учениями Коалиции желающих, а польские власти не исключают преднамеренной провокации со стороны Москвы.

Об этом сообщает The Telegraph.

Где упали российские ракеты в Польше?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на территории страны упали российская крылатая ракета Х-101, еще одна неустановленная ракета и реактивный беспилотник.

В частности, ракета Х-101 упала в поле недалеко от деревни Новый Липовец в Люблинском воеводстве. Место падения находится менее чем в двух часах езды от города Нова Демба, где проходят учения Коалиции желающих.

Места, где упали ракеты и беспилотник в Польше / Фото The Telegraph

По информации The Telegraph, в учениях принимают участие тысячи военнослужащих из Великобритании и других европейских стран.

Они начались 9 ноября и продлятся две недели. Их цель – проверить готовность европейских сил к возможной миссии в Украине после завершения войны.

Учения проводятся под руководством Великобритании и Франции. Военные отрабатывают планы развертывания сил, которые могут помочь стабилизировать ситуацию в Украине и восстановить ее обороноспособность после заключения мирного соглашения.

Могла ли Россия намеренно направить ракеты на Польшу?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал инцидент очередной российской провокацией. Он обратил внимание на то, что падение ракет произошло именно во время учений Коалиции желающих.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предположил, что инцидент мог быть связан с военными учениями.

Мы знаем, что то, что упало на польскую землю, прибыло из России. Поэтому, и это не только моя оценка, но и наших иностранных партнеров, в частности из НАТО, это не похоже на случайность. Похоже, что мы имеем дело с преднамеренной провокацией,

– заявил Туск.

Научный сотрудник аналитического центра GlobSec Максим Безносюк в комментарии The Telegraph предположил, что Москва могла преследовать сразу две цели.

Во-первых, Россия могла проверять эффективность польской противовоздушной обороны и реакцию НАТО. Во-вторых, Кремль мог пытаться предупредить Польшу и другие европейские страны о последствиях поддержки Украины.

По мнению эксперта, инцидент может быть частью более широкой российской гибридной кампании против Европы, в частности против критической инфраструктуры и оборонного производства.

Каковы последствия падения российских ракет?

По данным The Telegraph, вблизи села Хмелек в Люблинском воеводстве камера наблюдения, вероятно, зафиксировала падение воздушного объекта и взрыв.

Кроме того, полиция сообщила об обнаружении неизвестного объекта в лесу недалеко от города Рудник-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве. Неопознанные обломки также были найдены на сельскохозяйственных угодьях вблизи села Молодич.

Польские власти разослали жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств предупреждение об угрозе воздушной атаки с призывом найти безопасное укрытие.

По словам представителя управления безопасности и кризисного управления Люблина Дариуша Дзяло, один из объектов упал в поле недалеко от леса и загорелся. Угрозы для жителей близлежащих хозяйств и лесной территории нет.

Польские военные начали расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, что в ночь на 20 ноября Россия провела массированную комбинированную атаку на Украину. В результате ударов в Киеве повреждены три моста через Днепр, а во Львове российская ракета попала в железнодорожную станцию "Скнилов", где погибли два человека.