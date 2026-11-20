Про це повідомляє The Telegraph.

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Де впали російські ракети в Польщі?

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що на території країни впали російська крилата ракета Х-101, ще одна невстановлена ракета та реактивний безпілотник.

Зокрема, ракета Х-101 впала в полі поблизу села Новий Липовець у Люблінському воєводстві. Місце падіння розташоване менш ніж за дві години їзди від міста Нова Демба, де проходять навчання Коаліції охочих.

Місця, де впали ракети та безпілотник у Польщі / Фото The Telegraph

За інформацією The Telegraph, у навчаннях беруть участь тисячі військовослужбовців із Великої Британії та інших європейських країн.

Вони розпочалися 9 листопада та триватимуть два тижні. Їхня мета — перевірити готовність європейських сил до можливої місії в Україні після завершення війни.

Навчання проводять під керівництвом Великої Британії та Франції. Військові відпрацьовують плани розгортання сил, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію в Україні та відновити її обороноздатність після укладення мирної угоди.

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Чи могла Росія навмисно спрямувати ракети на Польщу?

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав інцидент черговою російською провокацією. Він звернув увагу на те, що падіння ракет відбулося саме під час навчань Коаліції охочих.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також припустив, що інцидент міг бути пов'язаний із військовими навчаннями.

Ми знаємо, що те, що впало на польську землю, прибуло з Росії. Тому, і це не лише моя оцінка, а й наших іноземних партнерів, зокрема з НАТО, це не схоже на випадковість. Схоже, що ми маємо справу з навмисною провокацією— заявив Туск.

Науковий співробітник аналітичного центру GlobSec Максим Безносюк у коментарі The Telegraph припустив, що Москва могла переслідувати одразу дві цілі.

По-перше, Росія могла перевіряти ефективність польської протиповітряної оборони та реакцію НАТО. По-друге, Кремль міг намагатися попередити Польщу та інші європейські країни про наслідки підтримки України.

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На думку експерта, інцидент може бути частиною ширшої російської гібридної кампанії проти Європи, зокрема проти критичної інфраструктури та оборонного виробництва.

Які наслідки падіння російських ракет?

За даними The Telegraph, поблизу села Хмелек у Люблінському воєводстві камера спостереження, ймовірно, зафіксувала падіння повітряного об'єкта та вибух.

Крім того, поліція повідомила про виявлення невідомого об'єкта в лісі поблизу міста Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві. Невстановлені уламки також знайшли на сільськогосподарських угіддях поблизу села Молодич.

Польська влада надсилала жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств попередження про загрозу повітряної атаки із закликом знайти безпечне укриття.

За словами представника управління безпеки та кризового управління Любліна Даріуша Дзяло, один із об'єктів упав у полі поблизу лісу та загорівся. Загрози для мешканців навколишніх господарств і лісової території немає.

Польські військові розпочали розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Внаслідок ударів у Києві пошкоджено три мости через Дніпро, а у Львові російська ракета влучила в залізничну станцію "Скнилів", де загинули двоє людей.