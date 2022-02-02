Снаряд упал возле пограничника: в сети показали, как боевики обстреляли Гнутово

Утром 2 февраля российские наемники на Донбассе обстреляли пункт въезда – выезда "Гнутово". Видео обстрела выложили в сеть.

На кадрах виден один из самых опасных моментов. Ведь снаряд террористов упал буквально в метре от военного.

К теме Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя

После нападения террористы не успокоились

Через несколько часов после того как боевики обстреляли Гнутово, они продолжали держать ситуацию в напряжении. В частности, над территорией продолжали летать их беспилотники

Обстрел Гнутово и ситуация на Донбассе

Пункт въезда-выезда террористы обстреляли с беспилотника, который сбросил выстрел ВОГ.

К счастью, потерь среди личного состава нет. Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты.

В течение 1 февраля оккупанты 2 раза срывали тишину. Обстрелы происходили направлении Марьинки и Песков. Потерь и раненых среди наших защитников не было.

Боевики обстреляли Новозвановку: смотрите видео