На кадрах видно один з найбільш небезпечних моментів. Адже снаряд терористів впав буквально за метр від військового.

До теми Окупанти обстріляли околиці Світлодарська та поранили місцевого жителя

Після нападу терористи не заспокоїлись

Через кілька годин після того, як бойовики обстріляли Гнутове, вони продовжували тримати ситуацію у напрузі. Зокрема, над територією продовжували літати їхні безпілотники.

Момент обстрілу КПВВ "Гнутове": відео

Обстріл КПВВ "Гнутове" і ситуація на Донбасі:

Пункт в'їзду – виїзду терористи обстріляли з безпілотника, який скинув постріл ВОГ.

На щастя, втрат серед особового складу немає. Одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати.

Протягом 1 лютого окупанти 2 рази зривали тишу. Обстріли відбувались напрямку Мар'їнки та Пісків. Втрат та поранених серед наших захисників не було.

Бойовики обстріляли Новозванівку: дивіться відео