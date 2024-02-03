Ситуация хуже, чем была летом: как на фронте ощущается снарядный голод

Европа наверстывает процесс производства снарядов. Но их склады будут пополняться постепенно в течение лет. Зато нам боеприпасы нужны уже сейчас.

Например, Франция нарастила мощности производства снарядов для Украины до 3 тысяч в месяц, о чем в разговоре с 24 Каналом отметил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Зато наши Силы обороны в день выстреливают 2 тысячи снарядов.

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"Что такое снарядный голод? Если еще два месяца назад ключевое было выявить вовремя координаты целей, дать их артиллерии и дальше стоял только вопрос успеет или нет эта цель убежать, то сейчас собирается информация по целям, выбирается на какую будут тратиться снаряды", – объяснил ситуацию он.

Дикий добавил, что тот миллион снарядов, которые были обещаны нашей стране, получить можно. Вопрос в том, что европейские заводы не успевают сделать такое количество.

Ситуация со снарядами

Что касается противника, то россияне тоже испытывают снарядный голод. Но они пока выстреливают по 10 тысяч боеприпасов. Впрочем, оккупанты работают не по объектам, а площадях, перед этим у них идет пристрелка, которая тоже требует дополнительного количества снарядов.

"Нам бы 10 тысяч в день, то мы бы их просто разнесли. Это за счет того, что сейчас совсем другая точность нашей артиллерии, чем их", – заметил экс-командир.

Но важно учитывать ситуацию с потерями. Их россияне значительно чувствуют как в живой силе, так и технике. Если первый пункт они могут как-то нагнать, то с танками, например, есть проблемы.

"В их якобы бездонных запасах уже просвечивается то самое дно. И где-то весной они выдохнутся. И тогда открывается окно возможностей для нас", – сказал Дикий.

Как именно мы им воспользуемся – вопрос зависит от двух факторов. Первый – успеют ли договориться конгрессмены в США и как быстро возобновится поставка оружия. Второй – мобилизация внутри страны.

"Российская армия сильно обескровлена боями 2023 года. Я не уверен, выдержит ли еще один такой сезон. Поэтому от нас зависит, будут ли люди и, к сожалению, не от нас зависят снаряды. Но нам надо идти вперед, добивать их. Иначе мы будем стоять в обороне, ждать пока россияне проведут еще одну мобилизацию, соберут силы и так далее", – добавил он.

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