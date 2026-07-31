Об этом пишет Bloomberg.

Как Украина усиливает давление на российского диктатора?

Первые поставки боеприпасов могут увеличить дальность стрельбы украинской артиллерии как минимум до 60 километров. Речь идет также о высокоточных снарядах с лазерным наведением. В перспективе Украина может получить еще более технологичные боеприпасы с небольшими прямоточными реактивными двигателями. Их дальность потенциально может превышать 150 километров.

По данным Bloomberg, нынешняя "зона поражения" между украинскими и российскими войсками составляет примерно 30 километров. Именно на таком расстоянии расположены районы, где цели можно быстро обнаружить и поразить, в частности с помощью дронов. Увеличение дальности артиллерии позволит Украине дотягиваться до российских тыловых позиций.

Речь идет о складах боеприпасов, командных пунктах, артиллерийских системах и логистических маршрутах. В результате российским войскам придется отводить важные объекты еще дальше от линии фронта. Это может дать украинским силам больше времени и пространства для маневра, а также затруднить подготовку будущих российских наступательных операций.

Особенно важными такие боеприпасы могут оказаться на Херсонском и Запорожском направлениях, где открытый рельеф и длинные логистические маршруты создают больше целей для дальнобойной артиллерии.

В то же время эксперты предупреждают, что отдельные высокотехнологичные снаряды не могут полностью заменить массовые поставки обычных боеприпасов. Для повседневных боевых действий Украине по-прежнему требуются большие объемы артиллерийских снарядов. Украина уже привлекает значительные средства и международную поддержку для закупки таких боеприпасов.

По данным Bloomberg, около 540 миллионов долларов было направлено на дальнобойные снаряды при поддержке Норвегии, Дании, Литвы, Люксембурга и Испании. Германия также пообещала 300 миллионов евро, а украинское Минобороны ранее сообщало о закупке 15 тысяч дальнобойных 155-миллиметровых боеприпасов в Дании.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что у Украины есть шансы победить Россию, несмотря на численное превосходство российской армии. По его мнению, решающими факторами являются не только количество военных и ресурсов, но и эффективность управления, подготовка и технологии.

Он отметил, что его подразделения удерживают более 150 километров фронта на Лиманско-Боровском направлении и смогли остановить продвижение россиян. Среди ключевых факторов он назвал, в частности, сильный сержантский корпус и масштабное использование беспилотных систем. Билецкий также призвал США поддерживать Украину, подчеркнув, что сдерживать Россию после ее возможного восстановления будет значительно сложнее и дороже.