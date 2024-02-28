Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, заметив, что, конечно же, 200 миллионов евро не хватит на 800 тысяч снарядов. Но это хороший вклад.

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В связи с войной в Украине и войной между ХАМАС и Израилем цена на снаряды калибра 155 миллиметров существенно выросли. По некоторым данным, сейчас один боеприпас стоит около 5 тысяч евро.

Штатам нужно перестать "играть" в политику

Как отметил Романенко, такая инициатива – это замечательный шаг. Но все сейчас происходит на фоне тяжелой ситуации на фронте. Особенно возмутительно, что в такой момент Соединенные Штаты продолжают играть в политику и до сих пор не голосуют за продолжение военной помощи для Украины.

Параллельно же Северная Корея и Иран усиленно помогают России, передавая дроны и боеприпасы. И такое впечатление, что Штаты разучились мыслить стратегически.

Они же претендуют на глобальное лидерство в мире. За это надо отвечать. Где же их ответственность? 5 месяц нет помощи. Мы здесь ежедневно теряем гражданских и военных. А они все что-то там переформатируются вокруг Трампа. Надо действовать значительно решительнее,

– подчеркнул Романенко.

Военная помощь для Украины: кратко