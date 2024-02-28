Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що, звісно ж, 200 мільйонів євро не вистачить на 800 тисяч снарядів. Але це гарний внесок.

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У зв'язку з війною в Україні та війною між ХАМАС та Ізраїлем ціна на снаряди калібру 155 міліметрів суттєво зросли. За деякими даними, зараз один боєприпас коштує близько 5 тисяч євро.

Штатам потрібно перестати "гратися" в політику

Як наголосив Романенко, така ініціатива – це чудовий крок. Але все зараз відбувається на тлі важкої ситуації на фронті. Особливо обурливо, що в такий момент Сполучені Штати продовжують бавитися в політику та досі не голосують за продовження військової допомоги для України.

Паралельно ж Північна Корея та Іран посилено допомагають Росії, передаючи дрони та боєприпаси. І таке враження, що Штати розучилися мислити стратегічно.

Вони ж претендують на глобальне лідерство у світі. За це треба відповідати. Де ж їх відповідальність? 5 місяць немає допомоги. Ми тут щодня втрачаємо цивільних та військових. А вони все щось там переформатовуються навколо Трампа. Треба діяти значно рішучіше,

– підкреслив Романенко.

Військова допомога для України: коротко