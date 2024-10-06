Как помешать получению снарядов от КНДР: военный аналитик назвал варианты

Северная Корея передает России почти половину от всех снарядов, которые страна-агрессор использует на фронте. Хотя качество боеприпасов очень сомнительное, но их большое количество часто является решающим.

Остановить поставки этих боеприпасов практически невозможно. Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, добавив, что существует очень много логистических маршрутов.

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Как можно помешать получению снарядов

Теоретически помешать помощи от КНДР можно, уничтожив логистическое сообщение. Но работники железной дороги умеют очень быстро восстанавливать разрушенное полотно. Поэтому задержка исчисляется днями, максимум неделей.

Даже если разрушить железную дорогу, то снаряды все равно перегрузят в машины и так доставят куда нужно. Так что, в глобальном плане это не повлияет на ситуацию.

Другое дело – отследить, когда снаряды прибыли и тогда бить по местам их хранения. В этом случае логистика неважна, потому что боеприпасы уничтожены. Способствует и то, что боеприпасы после удара будут взрываться сами по себе,

– отметил военный аналитик.

Насколько важна точность снарядов

Конечно, это важно, но россияне нашли способы, как использовать даже неточные боеприпасы. Например, для "заградительного огня" или обстрелов населенных пунктов, где погрешность не является определяющей.

Например, сейчас идут бои за Селидово. Россияне просто уничтожают там каждый дом. При этом могут не погибать украинские военные, не уничтожаться техника, но на общую ситуацию это влияет,

– подчеркнул военный аналитик.

Поэтому россияне выбрали такую тактику: им неважно насколько точным будет прилет, они просто хотят, чтобы все взрывалось и горело. К тому же Северной Корее хочется участвовать в войне. Уже стало известно, что возле Донецка погибли 6 офицеров из КНДР.

"Понятно, что у ракет, которые поставляет КНДР, должны быть их специалисты, инструкторы. Поэтому люди на месте нужны, вероятно, они давно находятся на оккупированных территориях", – добавил Ян Матвеев.