"Красная линия" России сотрется: Украина получит снаряды с обедненным ураном, несмотря на истерики

Министерство обороны Британии объявило, что в Украину отправят снаряды с обедненным ураном. Россияне паникуют и снова нагнетают о "начале ядерной войны". Впрочем, новые поставки не имеют никакого отношения к ядерному оружию.

Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, никакого "грозного ответа" от России на поставки оружия не будет. Возможны только угрозы и устрашения.

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Ядерное оружие для Лукашенко

21 марта в Министерстве обороны Британии сообщили, что передадут Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко жаловался, что, мол, "на Западе ни у кого нет тормозов" и угрожал "страшным ответом" от России.

Борис Тизенгаузен подметил, что, кроме того, Лукашенко пригрозил, что Россия вроде бы передаст Беларуси оружие с настоящим ураном, а не обедненным.

Никто тебе, Лукашенко, не даст это оружие – это первое. Во-вторых, есть договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому запрещено передавать его третьим странам. Если бы хотели (россияне – 24 Канал), Лукашенко бы что-то уже получил,

– отметил политтехнолог.

Самопровозглашенный президент Беларуси просто использует подобные моменты, чтобы канючить что-то. Впрочем, ядерного оружия он точно не получит. Хотя бы по тем соображениям, что Лукашенко в определенный момент можно будет убрать со стороны России. Если у него будет ядерное оружие – это будет уже сложнее.

Борис Тизенгаузен о снарядах с обедненным ураном: смотрите видео

Обеденный уран – стандартный компонент

Тизенгаузен объяснил, что снаряды с обедненным ураном не имеют никакого отношения к ядерному оружию. Суть этого боеприпаса в том, что обедненный уран есть в сердечнике и обеспечивает дополнительную бронебойность снарядам. Исследования, проводимые после войны в Ираке на американских военнослужащих, показали, что использование этих боеприпасов никак не повлияло на облучение военных.

"То, что Россия кричит о ядерном оружии, это понятно. Услышали "уран" – и все, это ядерное оружие. Напомню, что обедненный уран используют и в производстве брони тех же танков Abrams. Он имеет высокую плотность и прочность, соответственно улучшает качество брони", – отметил политтехнолог.

Реакция России

Президент России Владимир Путин сказал, что "Россия будет реагировать на это событие". Впрочем, "реагировали" и на Bayraktar, и на HIMARS. Борис Тизенгаузен убежден, что угрозы использования ядерного оружия останутся лишь на словах, как и раньше. Хоть и угрожать россияне могут и дальше каждый день.

Еще одна "красная линия" России просто сотрется, – подытожил политтехнолог.

Кроме того, добавил Тизенгаузен, это не остановит наших западных партнеров от поставок этого оружия.

Что известно о передаче Украине снарядов с обедненным ураном