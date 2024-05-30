Почему в Украине сложно производить снаряды стандарта НАТО
Источник:Hromadske
Снаряды стандарта НАТО калибра 155 мм, которые подходят к западной технике, очень сложно изготавливать на территории Украины. Также это не слишком легкая задача для США и Европы.
Гендиректор предприятия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас объяснил сложность изготовления 155-мм снарядов.
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Почему сложно изготавливать стандарты НАТО
Бельбас объяснил, что на 155-мм выстрелах используется трехкомпонентный порох. По его словам, это довольно сложная технология. Основной базой для этого пороха является нитроцеллюлоза, то есть химически обработанный хлопок.
Хлопок у нас не растет, а растет в регионе, где значительное влияние имеет Россия. Это относительно того, почему трудно нам в Украине сделать это. Это очень грязное производство,
– сказал Бельбас.
Почему западные партнеры не смогли поставить в Украину миллион таких боеприпасов
Владислав Бельбас рассказал, что поставить Украине миллион боеприпасов, обещанных иностранными партнерами, не получилось именно из-за невозможности произвести такое количество в определенный период из-за технических сложностей.
По его словам, сейчас производство в США загружено до 2028 года, а в Европе также на несколько лет вперед.
Сложность в компонентах – стоит очередь на порох. Неважно, сколько ты снарядов делаешь, – выйдет выстрелов столько, сколько выйдет пороховых зарядов,
– сказал гендиректор "Украинской бронетехники".
Он также считает, что Украине пока стоит сконцентрироваться на производстве "советских" артиллерийских выстрелов калибра 122 и 152 мм, а по 155-мм снарядов – постепенно осваивать их в координации с западными партнерами.
Кроме этого, Бельбас отметил, что когда Украине организуют производство 155-мм снарядов, все равно придется где-то покупать этот порох.