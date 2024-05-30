Почему в Украине сложно производить снаряды стандарта НАТО

Снаряды стандарта НАТО калибра 155 мм, которые подходят к западной технике, очень сложно изготавливать на территории Украины. Также это не слишком легкая задача для США и Европы.

Гендиректор предприятия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас объяснил сложность изготовления 155-мм снарядов.

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Почему сложно изготавливать стандарты НАТО

Бельбас объяснил, что на 155-мм выстрелах используется трехкомпонентный порох. По его словам, это довольно сложная технология. Основной базой для этого пороха является нитроцеллюлоза, то есть химически обработанный хлопок.

Хлопок у нас не растет, а растет в регионе, где значительное влияние имеет Россия. Это относительно того, почему трудно нам в Украине сделать это. Это очень грязное производство,

– сказал Бельбас.

Почему западные партнеры не смогли поставить в Украину миллион таких боеприпасов

Владислав Бельбас рассказал, что поставить Украине миллион боеприпасов, обещанных иностранными партнерами, не получилось именно из-за невозможности произвести такое количество в определенный период из-за технических сложностей.

По его словам, сейчас производство в США загружено до 2028 года, а в Европе также на несколько лет вперед.

Сложность в компонентах – стоит очередь на порох. Неважно, сколько ты снарядов делаешь, – выйдет выстрелов столько, сколько выйдет пороховых зарядов,

– сказал гендиректор "Украинской бронетехники".

Он также считает, что Украине пока стоит сконцентрироваться на производстве "советских" артиллерийских выстрелов калибра 122 и 152 мм, а по 155-мм снарядов – постепенно осваивать их в координации с западными партнерами.

Кроме этого, Бельбас отметил, что когда Украине организуют производство 155-мм снарядов, все равно придется где-то покупать этот порох.