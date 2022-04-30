СНБО и Генштаб просят блоггеров и журналистов воздержаться от оценки боевых действий или логистики

Россия – подсудимый противник, использующий всю доступную информацию, чтобы уничтожить гражданское население Украины и нанести урон Вооруженным Силам. Любые неподтвержденные центральными органами данные превращаются во вражеский инструмент и работают против государства.

Это в очередной раз отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины и Генштабе ВСУ. Ведомства призвали блоггеров, журналистов и лидеров общественного мнения воздержаться от оценки боевых действий или логистики.

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О чем не стоит писать в медиа и блогах

Центр противодействия дезинформации попросил:

не давать оценок боевых действий,

не публиковать решений командиров, в частности ссылаясь "на собственные источники",

не разглашать данные по обеспечению,

не распространять свои прогнозы как безапелляционно свершившийся факт будущего.

Только высшее военное руководство имеет полную информацию о военных действиях и может делать достоверные прогнозы.

В ведомствах напомнили, что, давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоприводы для роспропаганды.

Правила обнародования информации:

Не транслировать перемещение военных.

Не снимать места обстрелов и ПВО.

Тщательно проверять информацию перед ее обнародованием.

Доверять только официальным источникам информации.



Правила распространения информации в условиях войны / Инфографика Центр противодействия дезинформации

Заблаговременное распространение информации может стать поводом для обострения боевых действий

Накануне о досадном инциденте рассказала Ганна Маляр. 29 апреля один журналист обнародовал информацию об освобождении села Руськая Лозовая на Харьковщине, добавив некоторые факты, которые не стоило разглашать. Информация быстро получила огласку и Минобороны пришлось ее подтверждать. А уже вечером, на только что освобожденной локации, началось обострение в результате активизации врага. Сейчас известно о 1 погибшем и 12 раненых.

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