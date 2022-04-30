СНБО и Генштаб просят блоггеров и журналистов воздержаться от оценки боевых действий или логистики
Источник:Центр противодействия дезинформации
Россия – подсудимый противник, использующий всю доступную информацию, чтобы уничтожить гражданское население Украины и нанести урон Вооруженным Силам. Любые неподтвержденные центральными органами данные превращаются во вражеский инструмент и работают против государства.
Это в очередной раз отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины и Генштабе ВСУ. Ведомства призвали блоггеров, журналистов и лидеров общественного мнения воздержаться от оценки боевых действий или логистики.
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О чем не стоит писать в медиа и блогах
Центр противодействия дезинформации попросил:
- не давать оценок боевых действий,
- не публиковать решений командиров, в частности ссылаясь "на собственные источники",
- не разглашать данные по обеспечению,
- не распространять свои прогнозы как безапелляционно свершившийся факт будущего.
В ведомствах напомнили, что, давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоприводы для роспропаганды.
Правила обнародования информации:
- Не транслировать перемещение военных.
- Не снимать места обстрелов и ПВО.
- Тщательно проверять информацию перед ее обнародованием.
- Доверять только официальным источникам информации.
Правила распространения информации в условиях войны / Инфографика Центр противодействия дезинформации
Заблаговременное распространение информации может стать поводом для обострения боевых действий
Накануне о досадном инциденте рассказала Ганна Маляр. 29 апреля один журналист обнародовал информацию об освобождении села Руськая Лозовая на Харьковщине, добавив некоторые факты, которые не стоило разглашать. Информация быстро получила огласку и Минобороны пришлось ее подтверждать. А уже вечером, на только что освобожденной локации, началось обострение в результате активизации врага. Сейчас известно о 1 погибшем и 12 раненых.
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