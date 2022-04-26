В СНБО подтвердили, что россияне при уходе из Бучи использовали флешетту

Центр противодействия дезинформации при СНБО подтвердил, что россияне убивали мирных жителей Бучи из запрещенного оружия. Россияне использовали флешетту.

Об этом сообщили судебно-медицинские эксперты. Мирных жителей убивали крохотными металлическими стрелами от снарядов русской артиллерии.

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Флешетта – это металлические дротики длиной 3 – 4 сантиметра, вылетающие из снаряда после взрыва в воздухе. Зона поражения – 300 метров,

– говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что россияне применили флашетту перед уходом из Киевской области.

Россия уже применяла запрещенные снаряды ОШ-1 и ОШ-2 в сирийском городе Алеппо и на оккупированном Донбассе. В Центре противодействия дезинформации при СНБО напомнили, что эту шрапнель запрещают Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов.

Ранее о применении флашетты сообщали СМИ

Издание The Guardian 25 апреля сообщило, что судмедэксперты обнаружили в телах украинских погибших мелкие снаряды. Их россияне применяли против мирных людей в Буче и в Ирпене.

Соответствующее заявление сделала команда патологоанатомов и судмедэкспертов, фиксирующих военные преступления России.

Судмедэксперты сообщили, что у большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

Снаряды с флешеттами впервые применили во время Первой мировой войны.

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