В СНБО предупредили, как ситуация в Афганистане может повлиять на Украину
Источник:24 канал
В СНБО предостерегли, что миграционная ситуация в Украине может ухудшиться. Все из-за захвата "Талибаном" власти в Афганистане.
Влияние на ситуацию с безопасностью почувствует вся Центральная Азия. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал Алексей Данилов, секретарь СНБО.
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Как объяснил Данилов, не обойдут такие последствия и Украину, ведь современный мир является достаточно глобализованным. "Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси. Они неоднократно демонстрировали способность ухудшать или отрицательно влиять на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", – отметил он.
Украина держит вопрос на контроле
Данилов также обратил внимание на то, что захват "Талибаном" власти в Афганистане был неожиданным для ряда стран мира. По крайней мере, такие заявления делают, в частности, представители США, Германии.
На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле,
– заверил Данилов.
И добавил, что в Украине остались специалисты в этом направлении. Они заранее предупреждали о вероятности такого развития событий. Угроза существовала уже давно, поэтому чиновник не понимает, почему цивилизованный мир не был к этому готов.
За украинцами в Афганистан уже вылетел самолет
- Министерство обороны Украины уже отправило самолет в Афганистан за украинцами. Ведь об эвакуации просили более 150 украинцев и их родных.
- Эвакуация начнется, если удастся гарантировать безопасный коридор до аэропорта и обеспечить безопасную посадку на самолет и его техническую подготовку.
- Накануне, ночью 16 августа из Афганистана эвакуировали первых 8 украинцев. Другие граждане нашей страны физически не успели добраться в аэропорт.