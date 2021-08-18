В СНБО предупредили, как ситуация в Афганистане может повлиять на Украину

В СНБО предостерегли, что миграционная ситуация в Украине может ухудшиться. Все из-за захвата "Талибаном" власти в Афганистане.

Влияние на ситуацию с безопасностью почувствует вся Центральная Азия. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал Алексей Данилов, секретарь СНБО.

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Как объяснил Данилов, не обойдут такие последствия и Украину, ведь современный мир является достаточно глобализованным. "Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси. Они неоднократно демонстрировали способность ухудшать или отрицательно влиять на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", – отметил он.

Украина держит вопрос на контроле

Данилов также обратил внимание на то, что захват "Талибаном" власти в Афганистане был неожиданным для ряда стран мира. По крайней мере, такие заявления делают, в частности, представители США, Германии.

На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле,

– заверил Данилов.

И добавил, что в Украине остались специалисты в этом направлении. Они заранее предупреждали о вероятности такого развития событий. Угроза существовала уже давно, поэтому чиновник не понимает, почему цивилизованный мир не был к этому готов.

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