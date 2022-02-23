СНБО просит ввести чрезвычайное положение, помощь от Канады: ситуация на Донбассе 23 февраля

Украина получила вторую оружейную партию от Канады. СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение. Россия увеличивает военное присутствие на границе с Харьковщиной. Кремль начал эвакуацию своих дипломатов из Украины. Главное по ситуации на Донбассе 23 февраля.

24 канал собрал в материале все наиболее актуальные и важные новости о ситуации на Донбассе 23 февраля. В частности, о вероятности введения чрезвычайного и военного положения, помощи от Канады, законопроекте о гражданском огнестрельном оружии.

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Украина получила вторую партию оружия от Канады

Источник: твиттер Аниты Ананд

Утром 23 февраля Украина получила второй самолет с летальным оружием от Канады. Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада осознает, как сильно нужно Украине оружие для защиты своей независимости.

Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России совершенно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость.

– говорится в сообщении.

Украина получила партию оружия от Канады / Фото из твиттера Аниты Ананд

Кстати, после скандального заявления Владимира Путина о "признании" боевиков, премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада введет экономические санкции против России, которые будут касаться финансовых операций с теми же боевиками на оккупированных украинских территориях и российских банков.

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СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение

Источник: 24 канал

Совет по национальной безопасности и обороне 23 февраля провел заседание. По результатам СНБО обращается к Верховной Раде с просьбой проголосовать за введение чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

К такому шагу прибегают из-за обострения на Донбассе. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и ​​вводить определенные меры, предусматривающие режим чрезвычайного положения.

Что такое чрезвычайное положение

Это временный правовой режим, предусматривающий ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту. После этого за соответсвующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней. Однако при необходимости его могут продлить.

Меры, которые могут вводиться в областях:

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

проверка у людей документов;

возможность изъятия у населения зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов.

Эти превентивные меры нужны для того, чтобы в стране было спокойствие, чтобы работала экономика,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Более того, Алексей Данилов объяснил, что СНБО не делает возможным введение комендантского часа. Он пояснил, что при необходимости для обеспечения безопасности соответствующее решение будет обязанностью и задачей страны. Это означает:

запрет находиться лицам на улицах без специальных пропусков в определенные часы, вероятнее всего, – ночью;

военнослужащие или сотрудники полиции будут контролировать выполнение правил;

если человек будет находиться в неназначенное время один на улице, то его вправе задержать, чтобы проверить документы и узнать причину нарушения правил.

Кроме того, Алексей Данилов сказал, что военное положение будет введено в случае необходимости. Объяснил, что пока такого решения нет, и они готовы к любым вещам.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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Россия наращивает военное присутствие на границе с Харьковщиной

Источник: 24 канал

Начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин заявил, что украинские спецслужбы заметили активность России вблизи Харьковской области.

Роман Дудин объяснил, что российские войска маневрируют и продвигаются вдоль границ Украины, постепенно наращивая военное присутствие.

Нет никаких элементов отвода войск от государственной границы Украины после так называемых учений,

– акцентировал начальник Харьковского управления СБУ.

Дудин также рассказал, что:

солдаты российской армии подавлены психологически – их недостаточно снабдили едой и не позаботились об условиях размещения;

только 70% их техники находится в исправном состоянии – она сосредоточена в направлении Белгорода и не может передвигаться.

Кстати, живущие в Донецке и Луганске собеседники написали, что пророссийские боевики на оккупированных частях Донбасса проводят "мобилизацию" населения. Во время нее мужчин вывезли в поле и держат там без еды.

Россия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины

Источник: телеграм ТАСС

В российском посольстве в Киеве рассказали, что российские дипломаты эвакуируются из Украины.

Эвакуация персонала уже началась,

– сообщил российским СМИ источник среди дипломатов.

В российском МИДе уже заявляли, что якобы беспокоятся о безопасности дипломатов. Москва жаловалась, что они якобы "регулярно получают угрозы", а в Украине на это не реагируют.

Кстати, перед этим в разные дни в российских посольствах во Львове, Киеве и Одессе сообщали об огне и дыме. Во Львове оказалось, что дипломаты что-то сжигали в бочке.

Вероятно, во всех этих ведомствах сжигали документы. Такое мнение по ситуации во Львове высказал в телеграме бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.