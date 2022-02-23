24 канал зібрав у матеріалі всі найбільш актуальні та важливі новини про ситуацію на Донбасі 23 лютого. Зокрема про ймовірність запровадження надзвичайного та воєнного стану, допомогу від Канади, законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю.

Зауважте Президент оголосив про призов резервістів в особливий період: хто вони такі

Україна отримала другу партію зброї від Канади

Джерело: твітер Аніти Ананд

Вранці 23 лютого України отримала другий літак з летальною зброєю від Канади. Глава Міноборони Канади Аніта Ананд заявила, що Канада усвідомлює, як сильно потрібна Україні зброя для захисту своєї незалежності.

Канада здійснила друге доставлення летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятно, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність,

– мовиться у повідомленні.



Україна отримала партію зброї від Канади / Фото з твітеру Аніти Ананд

До речі, після скандальної заяви Володимира Путіна про "визнання" бойовиків, прем'єр Джастін Трюдо заявив, що Канада запровадить економічні санкції проти Росії, які стосуватимуться фінансових операцій із тими ж бойовиками на окупованих українських територіях та російських банків.

Читайте також Німецькі компанії почали скасовувати контракти по "Північному потоку-2", – ЗМІ

РНБО просить Верховну Раду ввести надзвичайний стан

Джерело: 24 канал

Рада з національної безпеки й оборони 23 лютого провела засідання. За результатами РНБО звертається до Верховної Ради з проханням проголосувати за введення надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

До такого кроку вдаються через загострення на Донбасі. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що обласні комісії, до яких будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть аналізувати ситуацію на місцях та вводити певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.

Що таке надзвичайний стан

Це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента. Після цього за відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану – від 30 до 60 днів. Однак за потреби його можуть продовжити.

Заходи, які можуть вводитися в областях:

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

перевірка у людей документів;

можливість вилучення у населення зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів тощо.

Ці превентивні заходи потрібні для того, щоб у країні був спокій, щоб працювала економіка,

– наголосив секретар РНБО.

Ба більше, Олексій Данілов пояснив, що РНБО не унеможливлює введення комендантської години. Він пояснив, що в разі необхідності для забезпечення безпеки відповідне рішення буде обов'язком та завданням країни. Це означатиме:

заборону перебувати особам на вулицях без спеціальних перепусток у певні години, найімовірніше, – вночі;

військовослужбовці або співробітники поліції контролюватимуть виконання правил;

якщо людина перебуватиме у непризначений час сама на вулиці, то її мають право затримати, щоб перевірити документи і дізнатися причину порушення правил.

Ба більше, Олексій Данілов сказав, що воєнний стан запровадять у разі необхідності. Пояснив, що наразі такого рішення немає, та вони готові до будь-яких речей.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Зауважте Зеленський проведе зустріч з топовими бізнесменами, – ЗМІ

Росія нарощує військову присутність на кордоні з Харківщиною

Джерело: 24 канал

Начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін заявив, що українські спецслужби помітили активність Росії поблизу Харківської області.