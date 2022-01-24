СНБО соберется на новое заседание: обсудят внутренние и внешние угрозы Украины

Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание состоится в понедельник, 24 января.

В аппарате СНБО сообщили, что начнется собрание в 17:00 в помещении Офиса Президента.

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Согласно решению Владимира Зеленского, 24 января 2022 года состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Будут рассматриваться вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавируса.

Кроме того, известно, что после заседания Алексей Данилов проведет брифинг ориентировочно в 18:30.

Ситуация у границ Украины

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердило такую ​​информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

В январе разведка США заявила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

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