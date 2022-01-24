СНБО соберется на новое заседание: обсудят внутренние и внешние угрозы Украины
24 января 2022 , 14:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание состоится в понедельник, 24 января.
В аппарате СНБО сообщили, что начнется собрание в 17:00 в помещении Офиса Президента.
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Согласно решению Владимира Зеленского, 24 января 2022 года состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Будут рассматриваться вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавируса.
Кроме того, известно, что после заседания Алексей Данилов проведет брифинг ориентировочно в 18:30.Обратите внимание! В последний раз СНБО собирался 30 декабря 2021 года. Тогда одобрили санкции против лиц и компаний, причастных к строительству российского моста через Керченский пролив.
Ситуация у границ Украины
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