СНБО соберется на заседание: о чем будут говорить
Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание 15 апреля. На повестке дня – детальное обсуждение ситуации безопасности на востоке страны.
Источник:Офис Президента
О чем будут говорить на заседании СНБО
Известно, что заседание состоится под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Один из ключевых вопросов рассмотрят в тайном режиме.
Важно Санкции против контрабандистов: правительство готовит депортацию 3 бывших граждан Украины, – СМИ
Обсуждение ситуации на Донбассе
В Офисе Президента отметили, что государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами.
Санкции
Члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
Контрабанда, которая за десятилетия приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений на заседании будут обсуждены широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства,
– говорится в сообщении.
Что известно о санкциях против контрабандистов?СНБО 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. 4 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. По словам президента, "это первая десятка, но точно не последняя". В то же время экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов убежден, что почти все контрабандисты, попавшие под санкции от СНБО, являются лишь посредниками на рынке.
Кибербезопасность
Отдельно в раздел "Разное" будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства по кибербезопасности Украины.
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