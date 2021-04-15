Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание 15 апреля. На повестке дня – детальное обсуждение ситуации безопасности на востоке страны.

О чем будут говорить на заседании СНБО

Известно, что заседание состоится под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Один из ключевых вопросов рассмотрят в тайном режиме.

Важно Санкции против контрабандистов: правительство готовит депортацию 3 бывших граждан Украины, – СМИ

Обсуждение ситуации на Донбассе

В Офисе Президента отметили, что государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами.

Обратите внимание! Кабинет Министров 14 апреля утвердил и передал на рассмотрение Совета нацбезопасности стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК. С учетом всех актуальных угроз.

Санкции

Члены СНБО рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

Контрабанда, которая за десятилетия приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений на заседании будут обсуждены широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства,

– говорится в сообщении.

Кибербезопасность

Отдельно в раздел "Разное" будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства по кибербезопасности Украины.

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