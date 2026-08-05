СНБО утвердил план обеспечения устойчивости Киева, – Клименко

В среду, 5 августа, президент Украины провел заседание Рады национальной безопасности и обороны. Одной из ключевых тем стало – утверждение планов обеспечения устойчивости для областей.

В ходе заседания политики утвердили план обеспечения устойчивости города Киева. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко.

Что известно о результатах заседания?

Клименко рассказал, что прошедшая зима стала для Украины одним из самых сложных испытаний. Однако, по его словам, страна приобрела уникальный опыт, который сможет использовать для более эффективной подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Именно поэтому в марте этого года СНБО одобрил комплексные планы обеспечения устойчивости регионов и отдельных городов. Сегодня был проанализирован ход их реализации и определены первоочередные шаги, которые должны укрепить готовность государства к новым вызовам,

– заявил Клименко.

Чиновник рассказал, что члены СНБО утвердили План устойчивости Киева. Его реализация уже началась.

Клименко отметил, что Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре.

Сегодняшняя ночная атака на Киевскую область еще раз подтвердила: враг продолжает целенаправленный террор против гражданского населения. И с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только нарастать. Наша задача – быть готовыми к любому сценарию,

– подчеркнул чиновник.

Он объяснил, что речь идет прежде всего о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. Также на заседании обсуждались системы защиты объектов критической инфраструктуры и укрепление потенциала ПВО.

Клименко добавил, что приоритетом является развитие сети укрытий. Он отметил, что темпы их строительства необходимо ускорить.

Что сказал Кличко?

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию про утверждение плана устойчивости для Киева. Политик сообщил, что сумма расходов для города составит 22 миллиарда гривен.

Также Кличко отчитался о ходе восстановления и строительства объектов и мощностей в рамках плана устойчивости для Киева.