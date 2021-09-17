СНБО уже разработал систему мониторинга за людьми, которых признают олигархами
Источник:24 канал
Алексей Данилов после заседания СНБО 17 сентября заявил, что в Украине уже разработали систему мониторинга за людьми, которых признают олигархами. Информационно-аналитическую систему ввели в эксплуатацию уже в августе 2021 года.
Она имеет систему III класса – самого высокого уровня сложности. Система будет мониторить всех людей, которые будут находиться под наблюдением после принятия закона об олигархах.
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Данилов отметил, что разработанная система имеет 3 уровня работы. В частности, может работать:
- с открытыми документами;
- документами для служебного пользования;
- документами под грифом "секретно".
По словам Данилова, это первая система в Украине, которая является настолько разветвленной и имеет такую защиту. После принятия законопроекта об олигархах СНБО сможет оперативно отреагировать на все поставленные задачи.
Комитет Рады поддержал законопроект
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует принять законопроект об олигархах во втором чтении. Соответствующую информацию обнародовали 17 сентября.
- Свои голоса "за" отдали 10 членов комитета.
- Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что в законопроект внесли много правок. В частности, теперь в нем имеется термин "представитель олигарха". Им будут считать любого человека, который встречается с публичными служащими от имени и в интересах олигарха.
Заседание СНБО 17 сентября: главное
- Во время очередного заседания СНБО обсудили ряд важных для Украины вопросов.
- В частности, приняли решение о введении санкций из-за проведения выборов в Госдуму на оккупированных территориях.
- Также одним из вопросов было бюджетное финансирование сферы безопасности и обороны на 2022 год.