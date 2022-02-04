В СНБО и ВСУ объяснили, почему военное освобождение Крыма и Донбасса пока невозможно
Источник:"Право на власть" на 1+1
У Украины есть разные стратегии по возвращению оккупированных Россией территорий. Но никаких военных планов такого возвращения нет.
По меньшей мере, потому что Украина – ответственное государство и не может допустить жертв среди мирного населения. Об этом в телеэфире 3 февраля говорили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и секретарь СНБО Алексей Данилов.
Также интересно Госдеп США подтвердил: Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину
Путин нервничает
Президент России Владимир Путин нервничает, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Среди прочего и из-за вопроса Крыма, который глава Кремля считает "решенным".
Для нас вопрос по Крыму не решен – это наша земля, и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой,
– сказал Данилов.
Оккупированные территории Украина будет возвращать, но путь к этому непрост
Военный сценарий возвращения оккупированного Крыма невозможен, отметил секретарь СНБО. Но стратегии его возвращения в Украине есть.
Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? У нас есть стратегия возвратить Крым. Как – будет ли это военный путь, любой другой путь – зависит от многих факторов. На сегодня я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год – будем смотреть, это не такое простое дело,
– сказал Алексей Данилов.
Украина – ответственное государство, поэтому не может допустить жертв среди гражданских
Как отметил Данилов, развертывание военной операции на Донбассе или Крыму для освобождения этих земель из-под российской оккупации приведет к жертвам среди гражданского населения.
Мы ответственная страна, мы не можем это допустить,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Залужный: Украина не разрабатывает планы военной операции на Востоке
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также "успокоил" президента России Владимира Путина и россиян:
О том, чтобы планировать военную операцию с вхождением на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или временно оккупированный Крым, никаких разговоров не велось, и таких планов не разрабатывалось. Никаких.
Тем временем Россия цинично и хаотично обвиняет в агрессивных намерениях Украину
- 2 февраля в Кремле заявили, что это наше государство хочет напасть на Россию, а не наоборот.
- Еще одна "оригинальная" версия: Путин обвинил Украину в том, что она сама создает угрозы для себя.
- И, конечно, Путин играет обиженного мальчика – и обвиняет НАТО, что там его "кинули и обманули".
Актуальное видео: нападет ли Россия на Украину