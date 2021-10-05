СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками: где посмотреть перечень
Источник:Sanctions-t.rnbo.gov.ua
СНБО запустил сайт, на котором доступен перечень лиц, попавших под санкции Украины. В списках – 2 тысячи юридических лиц и 4 тысячи физических. Пока портал находится в режиме тестовой эксплуатации.
На сайте можно найти конкретного человека – через поиск по имени и фамилии.
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На портале есть информация о юридических и физических лицах, которые под санкциями
Представленная информация о дате президентского указа, которым введены карательные ограничения. Также можно узнать, когда родилось подсанкционное лицо, его гражданство, род деятельности и место проживания. Указан срок, на который ввели санкции.
В отношении юридических лиц можно почерпнуть несколько иную информацию: название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес.
В СНБО сообщили о введении в действие системы "СОТА"
Отметим, что ранее в СНБО сообщили о вводе в эксплуатацию информационно-аналитической системы "СОТА".
Она будет действовать по следующим направлениям:
- социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность,
- события в зоне проведения ООС,
- распространение заболеваемости COVID-19 в мире и в Украине,
- пространственная и функциональная трансформация,
- самоуправление в контексте децентрализации,
- местные бюджеты и способность общин,
- недропользование,
- экономическая безопасность,
- финансовые рынки,
- угрозы на внутренних и внешних рынках.
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О чем будет следующее заседание СНБО
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, вероятно, что следующее заседание посвятят рассмотрению выполнения предыдущих решений. В частности, речь идет о вопросах контрабандистов и воров в законе.
Еще одна тема для обсуждения – ситуация с недропользованием. Ведь отметил Данилов, многие лицензии оформлены на офшорные компании.