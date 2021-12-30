СНБО собрался на последнее заседание в 2021 году: о ситуации на границах, санкциях и Омикроне
Источник:24 канал
В канун Нового года, 30 декабря, СНБО устроил заключительное заседание. Во время него обсудили эффективность действующих санкций и введение новых, а также затронули тему напряжения возле границ.
Заседание стартовало в 15:00. После этого к журналистам вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Во время заседания обсудили ситуацию возле границ
По словам Данилова, члены СНБО обсудили напряжение возле границ Украины. Одной из тем стала ситуация на границах Беларуси, Литвы и Польши. Для этого заслушали главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
О санкциях против людей, которые совершают неправомерное судопроизводство на ВОТ
Также, подчеркнул секретарь СНБО, обсудили и вопросы санкций против людей, которые совершают неправомерное судопроизводство на временно оккупированных территориях Украины.Обратите внимание! Карательные ограничения будут касаться не только российских, но и иностранных компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.
Уточнения внесли и в отношении 4 человек, которые ранее попали в список санкций. Некоторые фигуранты сменили фамилии.
Заслушали отчеты о контрабандистах
На заседании СНБО заслушали отчеты и касательно украинских контрабандистов. По словам Алексея Данилова, санкции эффективно действуют.
На этот день можем уверенно сказать, что количество денег, поступившее в бюджет дополнительно после введения санкций, – это 71 миллиард гривен, мы бы конечно хотели, чтобы это было больше,
– сказал Данилов.
Глава Минздрава доложил о распространении Омикрона
Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил о том, как в Украине распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Также у президента было очень много вопросов касательно вакцинации, которая сейчас очень актуальна.
В феврале у нас может быть Омикрон в достаточно больших объемах, поэтому нам нужно вакцинироваться,
– добавил секретарь СНБО.
25 мая может появиться первый список олигархов
О реализации принятого закона об олигархах докладывал глава Минюста Денис Малюська. По словам Алексея Данилова, до конца мая закон должен заработать. Таким образом, 20 – 25 мая на заседании СНБО будет список уже первых олигархов.
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Создадут рабочую группу для проверки поставок в армию
СНБО приняли решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься проверкой поставок продуктов и вооружения в украинскую армию. Проверят положение вещей с 2017 года и будут продолжаться проверки до 2025 года.
Данилов о ситуации возле границы Украины: большой угрозы нет
Прокомментировал секретарь СНБО и ситуацию возле восточной украинской границы. Данилов подчеркнул, что большой угрозы пока нет. Официальный Киев ежедневно получает информацию о том, что происходит с российской стороны.
Если для определенной части западного общества – это была новость, что у нас есть война, что у нас продолжается военная агрессия с российской стороны, то для нас с февраля 2014 года есть вещи, которые являются, к большому сожалению, ежедневными,
– объяснил Данилов.
Он подтвердил, что действительно есть некоторое увеличение количества военных. На сегодняшний день вопрос номер один для России, говорит Данилов, это – внутренняя дестабилизация Украины.
Финальное заседание СНБО в 2021 году: смотрите видео
Добавим, в последний раз Совет нацбезопасности и обороны собирался на заседание 10 декабря. Главной темой стала ситуация на границе с Беларусью. В то время активно обсуждали угрозу со стороны нелегальных мигрантов. Также на заседании было принято решение о санкциях против людей, которые открывали "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму.