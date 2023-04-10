Апрель принес в Анталию снег: впечатляющие фото из Турции

И хоть в разгаре календарная весна, у погоды свое видение этого. Так, Анталию щедро присыпало снегом. Из-за этого некоторые дороги даже пришлось закрыть, чтобы не подвергать людей опасности.

10 апреля стало известно, что снег выпал в Анталии. Об этом рассказали в муниципалитете. По имеющимся данным, засыпало Таврские горы, что в нескольких десятках километров от курортного города.

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Дороги перекрывали из-за снегопада

Известно, что часть дорог пришлось закрыть из-за сильный снегопад в высокогорных районах. Речь идет о Гекбелье, Кадиакассе, Самсе и Ташатане.

С помощью техники расчищали дороги в высокогорных районах.

Сообщается также, что бригады Департамента сельского хозяйства муниципалитета Анталии использовали для расчистки дорог строительную технику. После интенсивной борьбы со снегом, дороги удалось открыть для проезда. Кроме того, спасли людей, которых стихия буквально заблокировала на дороге.

Карпаты также продолжает засыпать снегом

В горах Карпатах все еще сохраняется морозная температура. Более того, их продолжает щедро засыпать снегом, хоть за окном и 10 апреля.

Как отметили спасатели, на горе Поп Иван Черногорский – облачно, наблюдается туман и северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Утром температура воздуха была на отметке -3 градуса. Тогда людей, планировавших поход в горы, попросили воздержаться от выхода в высокогорье.

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