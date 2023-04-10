Так, 10 квітня стало відомо, що сніг випав в Анталії. Про це розповіли у муніципалітеті. За наявними даними, засипало Таврські гори, що за кілька десятків кілометрів від курортного міста.

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Дороги перекривали через снігопад

Відомо, що частину доріг довелося закрити через сильний снігопад у високогірних районах. Мовиться про Гьокбель, Кадиякаси, Самса і Ташатан.

З допомогою техніки розчищали дороги у високогірних районах / Фото Anadolu

Повідомляють також, що бригади Департаменту сільського господарства муніципалітету Анталії використовували для розчищення доріг будівельну техніку. Після інтенсивної боротьби зі снігом, дороги вдалося відкрити для проїзду. Крім того, врятували людей, яких стихія буквально заблокувала на дорозі.

Карпати також продовжує засипати снігом

В горах Карпатах усе ще зберігається морозна температура. Ба більше, їх продовжує щедро засипати снігом, хоч за вікном і 10 квітня.

Як зауважили рятувальники, на горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, спостерігається туман і північний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду. Зранку температура повітря була на позначці у -3 градуси. Тоді людей, які планували похід у гори, попрохали утриматися від виходу у високогір'я.

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