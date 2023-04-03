Снова снег среди весны: где прогнозируют осадки и как долго еще будет непогода

На календаре уже 3 апреля. Впрочем, похоже, что капризная зима все же хочет получить компенсацию за теплые дни. На этой неделе в части областей снова будет идти снег.

Где именно ждать непогоды и как долго еще будет снег в Украине, рассказываем дальше.

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В апреле снова будет идти снег

Заметим, что в эксклюзивном интервью 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что начало апреля будет характеризоваться как прохладное, неустойчивое и влажное. Отмечала, что совершенно не исключены заливы холода и даже кратковременные образования снежного покрова.

Ну что ж, сегодня 3 апреля. На Западе снова прогнозируют мокрый снег. Ожидалось, что ночью он посетит все области, кроме Закарпатской. Конечно же, температура воздуха снизится, кое-где даже возможно возвращение небольших морозов.

Отметим, что согласно ориентировочному прогнозу на сайте Укргидрометцентра, вероятно, что мокрый снег будет, по меньшей мере, до 7 апреля. Однако уже не во всех западных областях. Кстати на среду его прогнозируют еще и в Винницкой и Житомирской.

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Предыдущий прогноз погоды на 5 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Не забудьте подготовить теплые вещи, в частности, шапку. Кроме того, пригодится зонтик, ведь днем снег преимущественно будет идти с дождем.

Предыдущий прогноз погоды на 7 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра