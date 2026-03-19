Словно в январе: Буковель внезапно накрыла метелица – захватывающие кадры

19 марта зима неожиданно вернулась в горные регионы нашего государства. Популярный карпатский курорт Буковель накрыло метелью.

Видео с непогодой в горнолыжном курорте распространили местные телеграм-каналы.

Как выглядел заснеженный Буковель в марте?

Пользователи в сети делились видео, как Буковель превратился в заснеженную сказку. Погода на курорте совершенно не напоминала март, а скорее январь или февраль.

Буковель 19 марта оказался в снегу

В то же время такая погода очень хороша для любителей катания на лыжах. Поэтому люди, которые приехали на курорт отдохнуть и позаниматься спортом, не упускают возможности, садятся на подъемники и едут спускаться с гор.

Метель в Буковеле

Также оказались под снегом и деревья в Буковеле.

Сказочная погода в Буковеле

В целом по Украине в четверг, 19 марта, наблюдают резкое похолодание с тенденцией к снижению температуры.

