Словно в январе: Буковель внезапно накрыла метелица – захватывающие кадры
19 марта зима неожиданно вернулась в горные регионы нашего государства. Популярный карпатский курорт Буковель накрыло метелью.
Видео с непогодой в горнолыжном курорте распространили местные телеграм-каналы.
Как выглядел заснеженный Буковель в марте?
Пользователи в сети делились видео, как Буковель превратился в заснеженную сказку. Погода на курорте совершенно не напоминала март, а скорее январь или февраль.
В то же время такая погода очень хороша для любителей катания на лыжах. Поэтому люди, которые приехали на курорт отдохнуть и позаниматься спортом, не упускают возможности, садятся на подъемники и едут спускаться с гор.
Также оказались под снегом и деревья в Буковеле.
В целом по Украине в четверг, 19 марта, наблюдают резкое похолодание с тенденцией к снижению температуры.
Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.
Как долго будут в Украине похолодание и местами снег?
Утром 19 марта на горе Поп Иван воцарилась зима с непростыми погодными условиями. Горы покрылись снегом, а температура упала до -8 градусов.
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила в комментарии 24 Каналу, что синоптики не прогнозируют серьезного снега в Украине в ближайшее время. Несмотря на это, возможны незначительные дожди с мокрым снегом в некоторых регионах.
Птуха также отметила, что уже с 21 марта температура воздуха снова составит от 6 до 12 градусов тепла. По словам синоптика, в начале марта на западе Украины были установлены температурные рекорды, но теперь показатели возвращаются к климатической норме.