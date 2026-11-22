Засыпает снегом: в сети появились зимние кадры из Буковеля
22 ноября горнолыжный курорт Буковель в Прикарпатье покрылся снегом. Очевидцы активно делятся зимними снимками заснеженных горных дорог и склонов.
Об осадках свидетельствуют многочисленные снимки горожан и туристов в соцсетях.
Буковель засыпает снегом
В сети пользователи утверждают, что снег шел в регионе в течение дня. Судя по видео, он покрыл горные склоны, автодороги и здания.
Зимняя атмосфера в Буковеле осенью: смотрите видео
Значительный снегопад создал атмосферу разгара зимнего сезона еще до наступления декабря. Отдыхающие активно делятся эмоциями от первых сугробов такой интенсивности, несмотря на ухудшение видимости.
Карпаты припорошило снегом: смотрите видео
Заснеженные горные склоны Карпат: смотрите видео
Ранее сообщалось, что на горе Пип Иван Черногорский в этот же день зафиксировали 12 градусов мороза и сильный западный ветер. Шторм в высокогорье Карпат продолжается уже четвертые сутки подряд и сопровождается значительными снегопадами.
Кроме того, в ближайшие дни в Украину придут арктические воздушные массы из Скандинавии вместе с южным циклоном. Синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и морозы до 6 градусов.