Осадки несколько дней подряд: в части Украины будет идти дождь, снег

Синоптики прогнозировали, что в конце недели в Украине будет без осадков. Впрочем, не везде. Так, в одном из регионов ожидается дождь, а кое-где даже с мокрым снегом.

Где ждать осадков, какой будет погода в течение 23 – 25 февраля, прогнозируют ли еще значительные морозы в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Погода на трое суток

Синоптики прогнозировали, что в течение пятницы – воскресенья ветер будет южным, юго-восточным, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, 23 февраля в Карпатах, а днем местами и в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях порывы 15 – 20.

Преимущественно без осадков, только на Закарпатье дождь, в Карпатах с мокрым снегом,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что на Востоке и Северо-Востоке ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 2 – 8 тепла. Между тем на остальной территории ночью 0 – 6 градусов, днем 6 – 12. Интересно, что в выходные на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму до +15 градусов.

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Прогноз погоды на 23 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 26 и 27 февраля дождь ожидается только на Западе. Впрочем, без существенных осадков.

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Ориентировочный прогноз погоды на 27 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра