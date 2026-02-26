Когда прекратятся снег и дожди, и какой будет погода в последние дни зимы

Вскоре в части областей выпадет мокрый снег и дождь, которые вскоре временно прекратятся. Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от морозов ночью до плюсовых значений в дневные часы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Гололедица, мокрый снег, порывы ветра: прогноз погоды на 26 февраля

Какая погода будет в ближайшие дни?

По данным Укргидрометцентра, 26 февраля в восточных и юго-восточных областях выпадет мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега. В течение ночи в Карпатах также ожидается незначительный снег, в большинстве областей – гололедица.

Температура воздуха в целом составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. В западных, северных и большинстве центральных областей днем будет от 1 до 6 градусов мороза, в Карпатах прогнозируют снижение до 11 градусов мороза.

Обратите внимание! Укргидрометцентр предупреждает, что в течение дня в южных регионах местами возможны сильные порывы северного ветра скоростью от 15 до 18 метров в секунду.

В течение 27 – 28 февраля осадки прекратятся. Температура воздуха в эти дни в ночные часы будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза. В Карпатах, а 28 февраля и в северо-восточных областях возможно снижение до 9 – 12 градусов мороза.

В дневное время, по данным синоптиков, температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в южных и западных частях будет 2 – 8 градусов тепла, на Закарпатье прогнозируют повышение до 11 градусов тепла.

Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.

С какой погоды начнется весна?