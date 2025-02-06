В Украину придут морозы и снег: надолго ли: надолго ли
Синоптики предупреждают о том, что в Украину снова придут морозы и снег. Впрочем, такая погода продержится недолго.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Как долго будет идти снег в Украине
Согласно прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни морозы усилятся. Температура воздуха ночью в отдельных регионах опустится до -6 градусов по Цельсию, а днем будет оставаться около 0 градусов по Цельсию.
В Киеве и большинстве областей снег прогнозируют на 6 февраля, после чего установится преимущественно облачная, но сухая погода.
Прогноз погоды на 6 – 9 февраля:
- 6 февраля – возможен снег, температура днем от 0 до -2 градусов по Цельсию.
- 7 февраля – облачно с прояснениями, днем от -1 до +1 градуса по Цельсию.
- 8 февраля – облачно с прояснениями, днем от -1 до +1 градуса по Цельсию.
- 9 февраля – небольшая облачность, температура днем от -1 до +1 градуса по Цельсию.
Погода в Украине 6 – 9 февраля / Карты Укргидрометцентра
Таким образом, похолодание продлится как минимум до начала следующей недели, а снег будет падать преимущественно 6 февраля.