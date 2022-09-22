В Карпатах намело до 80 сантиметров снега, там фиксируют оползни: фото с вершин
Источник:Василий Фицак
Карпаты продолжает атаковать снег. В высокогорье Черногоры непогода.
Сейчас видимость в высокогорье ограничена. Об этом сообщил горный спасатель Василий Фицак.
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В Карпатах непогода
По словам Фицака, снежные переметы местами достигают 80 сантиметров. Также зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах. Спасатель призвал воздержаться от выходов в высокогорье в ближайшие дни.
Зафиксированы снежные оползни / Фото Василий Фицак
По состоянию на утро 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров и идет снег. Ветер западный до 7 – 8 метров в секунду. Температура воздуха составляет -3 градуса.
На горе Поп Иван Черногорской облачно / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
Напомним, что 18 сентября на вершине горы в Карпатах выпал первый снег.
Кстати, погода в Украине 22 сентября будет прохладной и дождливой. Холоднее всего будет на Западе. Осадки прогнозируют на Западе, в Центре и на Севере.
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