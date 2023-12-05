Набивают в одну "нору" более 30 россиян: боец рассказал, как зима влияет на боевые действия

Последние несколько недель в Украине ливни, сильный ветер и метели. Такие погодные условия, конечно, повлияли и в дальнейшем будут влиять на боевые действия.

Майор Нацгвардии Денис Нагорный рассказал 24 Каналу, как зима влияет на ход событий на фронте. По его словам, летом Силы обороны активно применяли колесную технику, сейчас в основном используется гусеничная.

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Из-за непогоды украинские воины сталкиваются с разными проблемами:

ухудшается наблюдение за противником;

дроны могут не взлететь из-за сильного ветра;

не всегда "птички" способны показать переднюю линию врага.

Оккупантов не останавливает грязь в окопах

Огромное болото воины одолевают на тяжелой технике. Окопы превратились в грязь как у украинских защитников, так и в оккупантов. У россиян огромные потери, потому что логистическая система находится под контролем Сил обороны. Однако грязь не останавливает захватчиков, они продолжают набивать окопы человеческой силой, не обеспечивая ее.

По состоянию на 5 декабря Россия потеряла 333 840 личного состава . Также украинские военные уничтожили 5 587 танков, 10 416 боевых бронированных машин, 7 987 артиллерийских систем, 913 реактивных систем залпового огня, 605 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета.

Боец рассказал, что бывают случаи, когда в одной "норе" сбиваются 20 – 30 российских оккупантов, которые впоследствии пытаются штурмовать украинские позиции. Наши военные прозвали таких захватчиков "копателями".

Они просто вооружены автоматами. Часто бывает, что они в летней одежде, с обморожениями. У них там страшное происходит. А у нас наоборот. Мы заботимся о бойце, сидящем на переднем крае, стараемся его максимально логистически обеспечить, чтобы человеку было комфортно вести боевые действия,

– подчеркнул Денис Нагорный.

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