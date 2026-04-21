Снег в апреле: в сети публикуют видео настоящей зимы на Прикарпатье

Несмотря на календарную весну, в высокогорье продолжает бушевать зима. Во вторник, 21 апреля, на горе Поп Иван Черногорский ударил ощутимый мороз и падает снег.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

Какая погода на Прикарпатье?

На горе наблюдаются сложные погодные условия: облачно, туман, ветер северный 8 метров в секунду, температура воздуха -8, а также падает снег. Видимость ухудшена.

Из-за такой непогоды возрастает риск переохлаждения и дезориентации. Сложно и опасно может быть даже опытным туристам из-за скользких склонов и скрытых под снегом троп.

Ситуация на горе Поп Иван Черногорский / Фото ГСЧС

Поэтому спасатели призывают:

воздержаться от выходов в высокогорье;

обязательно проверять прогноз погоды;

регистрировать туристические маршруты и сообщать близким о своих планах;

иметь при себе необходимое снаряжение и средства связи.

Важно! В ГСЧС просят обязательно установить мобильное приложение "Спасение в горах". Оно помогает быстро передать координаты и вызвать помощь в случае опасности.

Тем временем в сети делятся кадрами из разных городов Прикарпатья.

В частности, заснежило Ворохту на Ивано-Франковщине. Поселок полностью покрыт снегом.

На дорогах работает снегоочистительная техника. Водителей просят снижать скорость и быть бдительными.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.

