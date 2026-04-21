Снег в апреле: в сети публикуют видео настоящей зимы на Прикарпатье
- На горе Поп Иван Черногорский наблюдаются сложные погодные условия: мороз, снег, туман.
- Спасатели советуют воздержаться от походов в высокогорье и установить приложение "Спасение в горах" для безопасности.
Несмотря на календарную весну, в высокогорье продолжает бушевать зима. Во вторник, 21 апреля, на горе Поп Иван Черногорский ударил ощутимый мороз и падает снег.
Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.
Смотрите также Непогода и в дальнейшем будет бушевать: синоптики прогнозируют дожди и снег 21 апреля
Какая погода на Прикарпатье?
На горе наблюдаются сложные погодные условия: облачно, туман, ветер северный 8 метров в секунду, температура воздуха -8, а также падает снег. Видимость ухудшена.
Из-за такой непогоды возрастает риск переохлаждения и дезориентации. Сложно и опасно может быть даже опытным туристам из-за скользких склонов и скрытых под снегом троп.
Ситуация на горе Поп Иван Черногорский / Фото ГСЧС
Поэтому спасатели призывают:
- воздержаться от выходов в высокогорье;
- обязательно проверять прогноз погоды;
- регистрировать туристические маршруты и сообщать близким о своих планах;
- иметь при себе необходимое снаряжение и средства связи.
Важно! В ГСЧС просят обязательно установить мобильное приложение "Спасение в горах". Оно помогает быстро передать координаты и вызвать помощь в случае опасности.
Тем временем в сети делятся кадрами из разных городов Прикарпатья.
Заснеженное Прикарпатье: смотрите видео
В частности, заснежило Ворохту на Ивано-Франковщине. Поселок полностью покрыт снегом.
Снег в Ворохте: смотрите видео
На дорогах работает снегоочистительная техника. Водителей просят снижать скорость и быть бдительными.
Заснеженное Прикарпатье: смотрите видео
Погода в Украине: последние новости
Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань предупреждал, что нынешняя неделя начнется с снижения температурных показателей и возвращения дождей.
Заморозки будут удерживать 21 – 22 апреля в северных, центральных и южных областях Украины.
Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух дала первые прогнозы на лето. По ее словам, температурные значения, возможно, будут превышать климатическую норму. Но кратковременных периодов похолодания тоже не стоит исключать.