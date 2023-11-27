Борьба с непогодой в Одесской области: на каких трассах уже возобновили движение автомобилей

С 26 ноября в Одесской области бурлит непогода. Из-за метель и обилия снега в области пришлось перекрыть отдельные трассы. В населенных пунктах исчез свет.

В Одесской области до сих пор продолжается ликвидация снежных заносов. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Олег Кипер.

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Что происходит в регионе

По словам Кипера, еще около 150 человек и машин остаются в снежном плену. Более 1900 лиц спасатели уже освободили.

Был случай, что мальчик с подозрением на аппендицит застрял в снежном заносе, рассказал чиновник. Ребенка освобождали военные и пограничники. Вскоре мальчика удалось разблокировать и доставить в больницу, где ему была сделана операция. Состояние ребенка – стабильное.

Кроме того, известно, что в Одессе было три обращения по летальных исходов из-за непогоды. Полиция проверяет, правда ли это.

Что касается электроснабжения, то сейчас 340 населенных пунктов находятся без света. Кипер отметил, что исправить эту ситуацию должны в течение трех суток.

Восстановление движения

Завтра, во вторник 28 ноября, в области объявлено. Ожидаются порывы ветра, гололедица, местами туман, что может существенно усложнить условия дорожного движения. Глава ОВА попросил жителей Одесской области и гостей региона ограничить передвижения и поездки на авто.

По состоянию на вечер 27 ноября в Одесской области возобновили движение на ряде трасс. Так, в Службе восстановления и развития инфраструктуры сообщили об открытии следующих дорог для легковых автомобилей :

М-15 Одесса – Рени (на Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175;

Для всех транспортных средств открыт проезд по М-28 Одесса – Южный – /М-14/ (Объезд г. Одессы), км 3+450 – км 28+315;

Ограничение движения для грузового транспорта продолжают действовать на автодорогах:

М-15 Одесса – Рени (на г.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 – км 59+175;

Какая ситуация на дорогах в других областях:

По всей Украине на дорогах работают 922 единицы техники и 1089 рабочих. Так, в Кировоградской области осадки уже прекратились. У села Большая Виска Новоукраинского района расчистили дорогу М-30 и открыли для движения транспорта. Однако движение здесь усложнено.

В Николаевской области тоже перестало снежить. В северной части области на дорогах национального значения и смежных дорогах местного значения движение остается усложненным.

В Черкасской области разрешили проезд на автодороге Н-01, Киев-Знаменка, км 123+687 – км 242+004.

Также разрешили проезд для всех категорий транспортных средств на дорогах:

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (в пределах Николаевской области);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (в пределах Николаевской области);

Т-15-06 Николаев – Домановка – Березки, км 0+000 – км 70+094 (от г. Николаева до пересечения с а/д Р-55).

Все еще закрыто движение для всех транспортных средств на следующих участках дорог: