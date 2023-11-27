На Одещині досі триває ліквідація снігових заметів. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Кіпер.

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Що відбувається у регіоні

За словами Кіпера, ще близько 150 людей і машин залишаються у сніговому полоні. Понад 1900 осіб рятувальники вже звільнили.

Був випадок, що хлопчик із підозрою на апендицит застряг у сніговому заметі, розповів посадовець. Дитину визволяли військові та прикордонники. Згодом хлопчика вдалося розблокувати та доправити до лікарні, де йому зробили операцію. Стан дитини – стабільний.

Крім того, відомо, що в Одесі було три звернення щодо летальних випадків через негоду. Поліція перевіряє, чи це правда.

Щодо електропостачання, то наразі 340 населених пунктів перебувають без світла. Кіпер зазначив, що виправити цю ситуацію мають протягом трьох діб.

Зверніть увагу! Завтра, у вівторок 28 листопада, в області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви вітру, ожеледиця, місцями туман, що можуть суттєво ускладнити умови дорожнього руху. Очільник ОВА попросив жителів Одещини та гостей регіону обмежити пересування та поїздки на авто.

Відновлення руху

Станом на вечірню годину 27 листопада на Одещині відновили рух на низці трас. Так, у Службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили про відкритя наступних доріг для легкових авто:

М-15 Одеса – Рені (на Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175;

Для всіх транспортних засобів відкритий проїзд по М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 – км 28+315;

Обмеження руху для вантажного транспорту продовжують діяти на автодорогах:

М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175;

Яка ситуація на дорогах в інших областях:

По всій Україні на дорогах працюють 922 одиниці техніки та 1089 робітників. Так, на Кіровоградщині опади вже припинилися. Поблизу села Велика Виска Новоукраїнського району розчистили дорогу М-30 та відкрили для руху транспорту. Проте рух тут ускладнений.

На Миколаївщині теж припинило сніжити та дощити. У північній частині області на дорогах національного значення та суміжних дорогах місцевого значення рух залишається ускладненим.

На Черкащині дозволили проїзд на автошляху Н-01, Київ-Знамʼянка, км 123+687 – км 242+004.

Також дозволили проїзд для всіх категорій транспортних засобів на дорогах:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, (в межах Миколаївської області);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 – км 132+000 (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 0+000 – км 70+094 (від м. Миколаєва до пересічення з а/д Р-55).

Все ще закрито рух для всіх транспортних засобів на таких ділянках доріг: