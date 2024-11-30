Снег в Украине: будет ли много осадков в декабре

Ожидается, что в этом году декабрь в Украине будет близким к норме. Средняя месячная температура предполагается в пределах -4 – +2 градусов.

И будет ли в декабре много осадков, в частности, снега, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине: погода на декабрь

Эксперт рассказала, ожидается, что количество осадков в декабре будет в пределах нормы. Впрочем, возможно, местами даже немного меньше нормы. Всего по расчетам, месячное количество осадков составит 34 – 78 миллиметров, в горных районах – 81 – 105 миллиметров.

Единственное что, через антициклон в начале декабря, в первые 5 дней, скорее всего, будет минимум осадков,

– отмечала Наталья Птуха 25 ноября.

Кстати, по мировым прогностическим центрам и анализам наших специалистов, ожидается, температура в первый месяц зимы также будет близкой к норме.

Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз-таки возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода,

– подчеркнула синоптик.

По данным Укргидрометцентра, абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Впрочем, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами было до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.

Абсолютный максимум – +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.

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