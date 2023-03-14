Снег возвращается: в каких областях Украины похолодает в ближайшие дни

Пока во многих областях Украины будет до +14, в других снова похолодает. Более того, синоптики даже прогнозируют снег.

Часть областей накроет снег

В некоторые дни этой неделе на Западе Украины пройдут снегопады и сформируется временный снежный покров. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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15 марта на крайнем западе, в Карпатах и местами Левобережье пройдут осадки в виде дождя. Кроме того, в Карпатах снег и мокрый снег. По прогнозу синоптика, температура воздуха в темное время суток в Украине будет достигать -1...+5 градусов.

В четверг, 16 марта, в западной части снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица,

– отметил Кибальчич.

Кстати, Укргидрометцентр также прогнозирует в четверг мокрый снег. В частности, такие осадки ожидаются в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Ночью в этих регионах столбики термометра будут достигать 0...+2 градуса. Днем преимущественно до +5 градусов.

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Прогноз погоды на 16 марта / Скриншот из Укргидрометцентра