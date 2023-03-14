Снег возвращается: в каких областях Украины похолодает в ближайшие дни
Источник:Meteoprog
Пока во многих областях Украины будет до +14, в других снова похолодает. Более того, синоптики даже прогнозируют снег.
Часть областей накроет снег
В некоторые дни этой неделе на Западе Украины пройдут снегопады и сформируется временный снежный покров. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Читайте также Никаких морозов даже ночью: синоптики назвали дату существенного потепления
15 марта на крайнем западе, в Карпатах и местами Левобережье пройдут осадки в виде дождя. Кроме того, в Карпатах снег и мокрый снег. По прогнозу синоптика, температура воздуха в темное время суток в Украине будет достигать -1...+5 градусов.
В четверг, 16 марта, в западной части снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица,
– отметил Кибальчич.
Кстати, Укргидрометцентр также прогнозирует в четверг мокрый снег. В частности, такие осадки ожидаются в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
Ночью в этих регионах столбики термометра будут достигать 0...+2 градуса. Днем преимущественно до +5 градусов.
Смотрите также Тепло будет радовать украинцев: прогноз погоды на 14 марта